Тяжелобольных COVID-19 переводят на ИВЛ и ЭКМО: с аппаратами возникла проблема, лечить украинцев будет некому

В Министерстве здравоохранения отчитались, что Украина существенно нарастила количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – до 4 тыс. штук, а коек с подведенным кислородом стало 9,5 тыс. Однако в Счетной палате уверяют, что с ИВЛ как раз проблема. Мол, тендеры на их покупку огласили, но самих торгов не было до сих пор. По мнению врачей, затруднения могут быть не с самими аппаратами, а с недостатком медперсонала: если количество больных коронавирусом будет расти – их некому будет лечить.

Есть еще такой аппарат, как ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), "искусственные легкие", который помогает тяжелобольным с пневмонией, но в Украине их насчитывают не более 21.

Хватает ли на самом деле ИВЛ и почему в Украине может возникнуть проблема с аппаратами – читайте в материале OBOZREVATEL.

ИВЛ не закупали?

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявлял, что тендеры на закупку 100 аппаратов ИВЛ были объявлены, но они не состоялись, теперь проведут новый.

"ИВЛы закупались по-другому, не из ковидного фонда, – и меценатами, и государственными органами, в том числе МВД для себя закупали. Из ковидного фонда ИВЛы не закупали", – заверил Пацкан.

Есть еще один аппарат, который помогает лечить пациентов с очень тяжелыми пневмониями, когда легкие уже не дышат и не впускают воздух – ЭКМО. Врачи говорят, что он применяется только в случае, если человек на грани и ему дают последний шанс выжить. На начало эпидемии в Украине их насчитывалось не более 15, на сегодняшний день их 21.

ИВЛ и ЭКМО не панацея

Мы прозвонили несколько региональных больниц, где лечат больных коронавирусом, чтобы узнать, насколько критична ситуация на данный момент с ИВЛ и как часто они используют ЭКМО.

Заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник рассказал OBOZREVATEL, что ИВЛов пока хватает, хотя Львовщина не покидает список лидеров по количеству заболевших. Но, по его словам, ни ИВЛ, ни тем более ЭКМО, нельзя считать панацеей от смерти при тяжелом течении коронавирусной болезни.

"ЭКМО – сложное оборудование, на нем нужно еще уметь работать. Во Львове есть такие аппараты в областной больнице и в больнице скорой медицинской помощи, но их применяют в очень и очень единичных случаях. Это просто крайние меры, когда кровь пациента через трубочки искусственно насыщается кислородом и через аппарат подается обратно в организм. В то же самое время пациент все равно находится на искусственной вентиляции легких. Шансы на выживания в таком случае – очень маленькие", – уточнил врач.

Доктор больницы из Дубно Владимир Крохмаль, где за все время эпидемии вылечили около полтысячи пациентов, рассказал, что ИВЛ подключают только если глубина поражения пациента очень велика.

"Это как последний шанс выжить. Пока этих аппаратов у нас достаточно, но сложных пациентов стараемся вести на кислородных масках. Сейчас их у нас не менее 20-ти. Начали устанавливать кислородную станцию, без нее просто невозможно будет обеспечить такую потребность в кислороде", – добавил он.

Больных вести некому

Президент Ассоциации анестезиологов Украины, профессор, главный специалист Минздрава по специальности "Анестезиология" подтвердил OBOZREVATEL, что в Украине действительно мало специалистов, которые бы могли вести тяжелых пациентов на ЭКМО.

"За все время эпидемии коронавируса на ЭКМО вели только троих людей, болеющих COVID-19: двое скончались. Ребенок во Львове, 3,5 года, по состоянию на пятницу 2 октября, был еще на аппарате. Специалистов у нас действительно немного, плюс это очень дорогой метод. Выживаемость даже в мире в развитых центрах ЭКМО не превышает 10-15%", – подчеркнул врач.

Он также добавил, что пока в Украине хватает ИВЛов и даже ЭКМО. Проблема на самом деле в другом – в медперсонале. Если количество больных коронавирусом будет расти дальше – их просто некому будет лечить.

"На сегодня у нас нет отделения, где бы катастрофически не хватало ИВЛ. Мы выходим на идеальный показатель – один аппарат на одну койку. Это показатели развитых стран. Но если количество больных будет расти дальше, то вопрос уже не в ИВЛах, а в кадрах. Пациентов все больше и больше, у некоторых больницах 100-процентное заполнение, и даже если мы откроем новые, физически на всех больных просто не хватит медицинского персонала, который будет готов работать в этих тяжелых условиях работы", – заключил медик.