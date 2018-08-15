Историческая реформа: в Украине готовятся изменить правописание. Полный текст

Министерство образования и науки Украины предложило для общественного обсуждения проект новой редакции Украинская правописания, последние изменения в котором датируются 2012 годом.

"Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, состав которой утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июня 2015 № 416, предлагает вниманию общественности проект новой редакции Украинская правописания, разработанный на фундаменте украинского правописания традиции с учетом новейших языковых явлений, получают распространение в различных сферах общественной, научной и культурной жизни", - написано в сообщении пресс-службы ведомства.

"Правописная комиссия исходила из понимания того, что Украинское правописание, как правописание и любого другого языка, не может быть исчерпывающим; оно кодифицирует основные, наиболее распространенные или спорные орфографические положения", - отмечается в заявлении.

Предложения и замечания будут приниматься в течение месяца, до 15 сентября. Сам проект документа состоит из более чем 200 страниц.

"Правописная комиссия рассчитывает на внимательное прочтение, конструктивные предложения и доброжелательную критику всех заинтересованных пользователей и знатоков украинского языка", - добавили в Минобразования.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Минобразования расставило точки над "і" в языковом вопросе.