''Исчадие ада!'' Беглый экс-регионал сравнил украинцев с террористами

Бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник, сбежавший в Москву, сравнил украинцев с террористами, которые захватили театр в России во время мюзикла "Норд-Ост".

Также он отличился маразматичным заявлением о том, что в Украине якобы установился "бандеровский" режим. Своими нетрезвыми размышлениями предатель Родины поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Ребята, вы хотите злом управлять? Вы ошибаетесь, это еще не вечер. Вы посмотрите, что такое бандеровщина. Когда захватили террористы "Норд-Ост", они могли там любые выборы провести. 100% голосование! Скажете: уместны ли такие параллели? Да. Майдан расстреляли, 2 мая сожгли Одессу, запретили две партии, избивают кандидатов — например, того же Царева. Это исчадие ада!" — выкрикнул коллаборант.

Кроме того, Олейник призвал террористов "Л/ДНР" к "освободительному движению" вглубь Украины путем активизации на мирных территориях своих политических проектов.

"На оккупированной территории есть партизанские отряды, подполье, но освободить этими силами невозможно. Надо, чтобы реально Донбасс начал освободительное движение. Пока политическое", — высказался перебежчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олейник призвал представителей террористических "Л/ДНР" участвовать в выборах в Украине и добиться, чтобы их кандидаты одержали на них победу.