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/Общество

После решения трибунала надеялась, что вот-вот обниму брата – сестра пленного моряка

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25 мая международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение о возвращении домой 24 пленных моряков, которые были захвачены в Керченском проливе. Россия проигнорировала требования трибунала, настаивая на следственных действиях.

Когда родственники моряков наконец встретятся с ними и встретятся ли вообще? Что думают о ситуации и поддерживают ли связь с пленными. OBOZREVATEL поинтересовался у Елены, сестры 24-летнего Влада Костышина, курсанта, который проходил стажировку на "Никополе".

- Насколько близки вы были с братом?

- Очень близки. Ну, у нас были хорошие отношения. Созванивались мы не так часто, как бы того хотелось – у него куча своей работы было, у меня также было очень много учебы, но, в общем, мы хорошо общались.

Курсант Влад Костышин (справа)

Курсант Влад Костышин (справа)

ТСН

- Как вы отреагировали на то, что произошла такая трагедия?

- Очень болезненно отреагировала, были слезы, паника. Было очень тяжело, но потом нужно было взять себя в руки, поглощать информацию.

- Вы узнали из телевизора об этом?

- Да, я узнала из телевизора, как раз были спецвыпуски и тогда я узнала. Я знала, что Влад был в море, но я не знала, что он на одном из тех кораблей. Но я догадывалась, у меня было очень плохое предчувствие. У меня всегда, когда Владик даже болел, я чувствовала, что что-то не так.

Я уже тогда догадывалась, что произошло с Владиком, но тревогу пока не била, ждала, чтобы позвонить маме, поскольку это была ночь. В семь утра я позвонила маме, она мне сказала, что она знает, что Владик на "Никополе", что он в плену. А потом в обед перезвонили из института и подтвердили информацию.

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- Как часто вы общаетесь пока он в плену?

- Через адвоката. Как адвокат к нему идет, так мы ему письма и передаем, так же и консулы. Ранее мы отправляли письма через почту, это было стабильно по несколько конвертов, в одном конверте там было 4-5 писем – от меня, от бабушки, от мамы, от соседей, но те письма ему вовсе не приходили, поэтому мы просто теперь передаем через адвоката и консула. Ну, вот сейчас урезали время посещений для консулов – очень мало времени, консул даже не всегда может успеть передать все письма, а вот адвокат должен был к нему пойти – его не пустили. Поэтому пока мы еще не имели связи с Владиком. Мама ездила на суд весной.

Влад Костышин

Влад Костышин

ТСН

- Насколько давно вы лично не выходили на связь?

- Лично, давно уже живого общения с братом я не имела, как взяли в плен, так и не было.

- Он имеет возможность отвечать на ваши письма?

- Он говорит адвокату, что он пишет письма, но мы лично получили от него только три письма – два получили зимой и один после суда, который был весной. И то – письмо, которое мы получили весной был написан еще в феврале-месяце.

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- Новости о состоянии здоровья брата и условия его пребывания Вы получаете от адвоката?

- От адвокатов. Мы имеем субъективную оценку адвокатов и консулов, касаемо его здоровья. Владик говорит, что условия нормальные как для тюрьмы.

- Ваш брат известный своим патриотизмом, а на суде даже просил переводчика с русского на украинский. Не имеет ли он проблем на фоне этого? Не травят ли его?

- Нет, не травят. Такого там нет. Со своим сокамерником он нашел общий язык. В камере вроде бы все хорошо.

Влад Костышин

Влад Костышин

Прочерк

- Он сидит с русским?

- Да, да. Они все сидят с русскими по разным камерам. И между собой контакта никакого они не имеют, только на суде.

- Что вы можете сказать о решении трибунала ООН, по пленным морякам?

- Я была очень рада, потому что там было слово "немедленно". И я уже надеялась, что вот-вот и брата смогу обнять, но Россия на решение трибунала не хочет даже никак реагировать. Они не приняли эти условия. Они хотят, чтобы были следственные действия, чтобы был суд, а решение трибунала они почему-то игнорируют. Ну у них еще есть время до 25 июня, я надеюсь, что они отпустят ребят.

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- Адвокаты рассказывали, что суд проходил смехотворно - собаку привели, не давали нормально поговорить с подзащитными. Это правда?

- Да, когда был суд у моего брата – 20 мая апелляционный суд – была овчарка, а вот суд последней четверки (моряков) – там вообще был ротвейлер.

Влад Костышин

Влад Костышин

Главком

- Почему такое отношение в России к ситуации? Почему они игнорируют суд, почему суд происходил в таких условиях?

- Россия сама себе главные, я даже не знаю как это корректно сказать ...

- Не пошатнулась ли вера вашего брата в Украину, ведь были слухи, что им "промывают мозги" тем, что их забыли.

- Ребятам то промывают мозги, но поддержка наших следователей на судилище в Москве им помогает. Плюс письма, которые пишут другие люди, также помогают верить в лучшее, поддерживают их силу духа. Лично мой брат является ярым патриотом своей страны ... как и все ребята, я так считаю.

- Когда вы ожидаете его возвращения?

- Как можно быстрее. Если скажут завтра, я буду просто на седьмом небе.

Влад Костышин

Влад Костышин

вести

- Что вы ожидаете от Владимира Зеленского в роли президента страны?

- Ну он главнокомандующий нашей страны и он обязан заниматься освобождением наших ребят, поэтому я ожидаю, что он их оттуда вызволит и сделает все возможное.

- Президент говорит, что закончит войну, что вы об этом думаете?

- Ну время покажет. Будем надеяться.

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Автор
Богдан Харченко Богдан Харченко
Темы
Обострение в Азовском мореОбмен пленными
Персона
Володимир Зеленський
Место
Украина
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Александров Сергей
Александров Сергей
Обнять можно будет после приговора, в Воркуте или Магадане.
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