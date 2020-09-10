Сегодня мы опять проснулись в новом мире. Как в 2014-м. Когда большая часть Украины ошарашенно смотрела на быкующие толпы учителей, бюджетников и шахтеров, которые с перекошенными лицами орали под взмахи российских дирижеров "Донбасс-Россия".

Зачем?Куда?Почему? – витало в воздухе не понятием и неприятием.

Я сейчас вот смотрю на многих негодующих в ФБ и вспоминаю нас, там на Донбассе, нас я имею ввиду проукраинских жителей Луганской и Донецкой областей, когда мы оглушенные первыми триколорадными митингами простого народа, быстро учились выживать, осознавая, что вчерашние друзья и родственники, это сегодняшние наши палачи. Здесь у людей еще нет этого осознания. Ад еще не дыхнул в их лица, ведь толпы "какая разничных людей" еще не получили русский автомат и патроны к нему.

Сегодня мы проснулись в мире, где больше не нужно писать "лднр" в кавычках, ведь они теперь равнозначная и многозначимая сторона конфликта, инспектора и миротворцы.

С ОРДЛО-инспекторами будут селфи на украинских позициях, будут показательные братания "мы за мир", украинские журналисты будут брать у них интервью. Возможно для красоты и толерантности разрешат привычное для ОРДЛынцев поведение: поставить ногу на наш Прапор или даже на горло украинскому солдату. Лишь бы не стреляли! Лишь бы был мир! -цьомки, гифочка, цветочек.

Потом мы уберем и наши позиции, и наших солдат, куда-то за границы территории, обозначенной уже на ОРДЛынских картах, как "весь Донбасс".

Белые польта выскажут толерантное восхваление работе ТГК, оправдав все, что еще не оправдано "красиво прошли между каплями". Осуждающе помашут нам пальчиком "мы же за мир, а вы разжигаете". СМИ будут работать более грубее и привычным резким движением вышвырнут в Окно Овертона 80% страны.

Ах, да, и слово "война" с сегодня можно больше не употреблять, инспектора из ОРДЛО, это граждане Украины, а значит...Да-да-да. Гражданский конфликт на лицо. На все большое, похожее на блин, зеленое лицо критического большинства нашего населения.

Для многих вот эти шаги назад, ой, шаги к миру, шок.

Я не понимаю почему, ведь в 2019-м нам четко сказали "земля, що пропахла Порохом, повинна зазеленіти". Вот она и зеленеет. Шаг за шагом. Потерей за потерей. Только это не весенняя зелень, а трупные пятна.

С 2019-го в ОРДЛО на полном серьезе обсуждают возвращение в Украину под соусом "особый статус".

Не скрывают разочарования, но и не испытывают страха. Просто констатация факта. Просто ищут и требуют для себя удобные точки. Просто готовятся. Буйных апологетов "наварасий" тихо сажают по тюрьмах. Вся "чиновничье-правоохранительная" когорта ОРДЛО давно подписала документы по сотрудничеству с МВД и СБУ. Они ничего не боятся, они "партизаны".

"Милиция" ОРДЛО смеется над полоумными апологетами "республик"- " а что нам будет, мы просто охраняли мирное население и покой в городах". Борьба с криминалом она вне войны.

Там давно говорят, что это вопрос решенный, осталось дожать "партию войны".

Да, там просили в особый статус отдать всю административную территорию Луганской и Донецкой областей. Но междукаплевые представители ТКГ предложили весь Донбасс. Никто пока не знает, что входит в административное территориальное понятие этого геологического топонима, но это не важно, какая разница какие области Украины туда попадут, ведь там будет СССР, русский язык, закон и порядок в виде расстрелов и тюрем, можно будет писать доносы, забирать имущество, а еще там будет своя история, культура, герои и своя экономика, свободная от украинской. Нет-нет, дотации и пенсии, конечно же украинские, как и восстановление разрушенного за счет украинской стороны, а так, да, все свое, чтобы ни дай Бог ни один укр не пробежал.

Когда я получив из ОРДЛО вот такие интересные данные стала об это писать, мне шикнули- не нагнетайте, язык вражды, так не бывает, это сюрр, да мы, да вообще, - и вот тот новый мир постучал во все двери.

Педоfилы с инспекцией детского дома. Как родители против? Это не толерантно по отношению к педоfилам, лучше что-то прозрачное на детей наденьте, чтобы им было удобнее инспектировать.

Инспекторы из "Л/ДНР": лишь бы не стреляли? Facebook Олени Степовой

Инспекторы из "Л/ДНР": лишь бы не стреляли? Facebook Олени Степовой

Инспекторы из "Л/ДНР": лишь бы не стреляли? Facebook Олени Степовой

Инспекторы из "Л/ДНР": лишь бы не стреляли? Facebook Олени Степовой

Инспекторы из "Л/ДНР": лишь бы не стреляли? Facebook Олени Степовой

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