Информационная бомба: у Шустера рассказали, зачем Коломойский "троллил Россию"

Бизнесмен Игорь Коломойский, дав скандальное интервью о необходимости сближения Украины с РФ, пытается "захватить" информационное пространство.

Такое мнение выразил журналист Юрий Бутусов в эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 15 ноября. Он отметил, что "Коломойский взорвал такую информационную бомбу как раз накануне визита миссии МВФ в Украину".

Игорь Коломойский Украинская правда

"Но я думаю, что он пытается форматировать информационное поле вокруг президента, это попытка спровоцировать и попасть в заголовки изданий. Это плохая политика. Есть вещи, которыми троллить нельзя. Там, где он говорит об отношениях с Россией, можно расценить как троллинг, но во время войны бросаться такими вещами нельзя", – сказал Бутусов.

Юрий Бутусов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Коломойский заявил американским СМИ, что НАТО не сможет совладать с армией РФ и российские танки будут в Польше.

Кроме того, он призвал прекратить войну на Донбассе и восстановить отношения между Украиной и Россией, отметив, что травмы, нанесенные украинцам конфликтом на востоке, "быстро уйдут в прошлое".

Также миллиардер призвал Украину отказаться от помощи МВФ и предложил заменить ее кредитами от России.

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