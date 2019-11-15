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16 ноября • обновлено в 00:08
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Информационная бомба: у Шустера рассказали, зачем Коломойский "троллил Россию"

1.8т
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Бизнесмен Игорь Коломойский, дав скандальное интервью о необходимости сближения Украины с РФ, пытается "захватить" информационное пространство.

Такое мнение выразил журналист Юрий Бутусов в эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 15 ноября. Он отметил, что "Коломойский взорвал такую информационную бомбу как раз накануне визита миссии МВФ в Украину".

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

Украинская правда

"Но я думаю, что он пытается форматировать информационное поле вокруг президента, это попытка спровоцировать и попасть в заголовки изданий. Это плохая политика. Есть вещи, которыми троллить нельзя. Там, где он говорит об отношениях с Россией, можно расценить как троллинг, но во время войны бросаться такими вещами нельзя", – сказал Бутусов.

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Заявление Коломойского может сорвать сотрудничество с МВФ – аналитик
Юрий Бутусов

Юрий Бутусов

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Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Игорь Коломойский Юрий Бутусов Савик Шустер
Место
Украина
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Несут фигню на Беню в штатах дело завели а кудатеперь бежать только в рашку но и вована он обидел, вот и пытается выкрутиться
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