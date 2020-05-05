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5 мая • обновлено в 18:05
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Инфекционист оценила угрозу COVID-19 в РФ для Украины

3.4т
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Тот факт, что Российская Федерация становится центром распространения пандемии коронавируса в Европе, не говорит об угрозе для Украины.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявила заведующая кафедры инфекционных болезней киевского университета им. Богомольца Ольга Голубовская. "Цифры, которые декларируются, не имеют ничего общего с реальной картиной заболеваний", – подчеркнула она.

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"Разумеется, никакие инфекции не имеют границ, но здесь речь идет о другом", – заметила медик.

Врач допустила, что Россия поднялась в рейтинге стран по количеству случаев коронавируса, поскольку на ее территории проводится много тестирований. В то же время в Украине объем тестирования недостаточен. По словам специалиста, если у нас в стране тестировать будут чаще, цифры по заболевшим и, соответственно, умершим от коронавируса возрастут.

Инфекционист оценила угрозу COVID19 в РФ для Украины

Инфекционист оценила угрозу COVID19 в РФ для Украины

Напомним: Российская Федерация вошла в десятку стран с наиболее стремительным распространением коронавируса. За прошедшие сутки было зарегистрировано более 10 тысяч новых заражений.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач и заместитель главы МОЗ Виктор Ляшко заявил, что Украина вышла на "плато" по коронавирусу.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус Эксклюзив
Персона
Ольга Голубовская
Место
Украина
Тег
Новости России
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