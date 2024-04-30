Кабмин внес в Раду законопроект, упрощающий международный розыск и экстрадицию: что предусматривает

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий изменения в Уголовном процессуальном Кодексе по вопросу международного сотрудничества. Документ предлагает, в частности, упростить процедуру объявления человека в международный розыск.

Проект Закона о внесении изменений в УПК Украины и другие законодательные документы №11223 опубликован на сайте Рады. В Правительстве пояснили, что в настоящее время в законодательстве отсутствует определение понятия "международный розыск", что влияет на эффективность международного сотрудничества с целью применения процедуры экстрадиции. Изменения в статьи 281, 282 и 335 направлены на устранение этого недостатка.

Изменения, предлагаемые Кабмином, призваны нормативно и процессуально определить момент начала международного розыска:

– расширить содержание понятия "запрашивающая сторона" и создать правовое основание для сотрудничества с Прокуратурой Европейского Союза (изменения в ч. I ст. 541 и ст. 542);

– уточнить основания для возобновления досудебного расследования и остановки судебного производства в случае принятия мер в рамках международного сотрудничества (изменения в ст. 282 и 335);

– усовершенствование нормативного урегулирования процессуальных вопросов, связанных с экстрадицией (изменения в ст. 584, 589 и дополнение УПК статьей 590-1);

– усовершенствование процедуры перенятия уголовного производства (изменения в ст. 595, 598 и 599);

– усовершенствование процедуры решения вопросов о передаче осужденных лиц и об исполнении приговоров судов иностранных государств в Украине и приговора суда Украины за границей (изменения в ст. 537, 539, 602, 603, 606, 609, 610 и 612);

– устранение пробелов и урегулирование порядка рассмотрения запроса иностранного государства о распределении или возврате конфискованного имущества, а также создание правовых оснований для обращения суда Украины с таким запросом в компетентный орган иностранного государства (дополнение КПК новой статьей 604-1).

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