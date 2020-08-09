Инфекционист назвал два фактора роста больных коронавирусом в Украине

Рекордное количество новых зараженных коронавирусом в Украине в несколько последних дней вызвано увеличением количества проведенных тестов и естественным ходом эпидемии.

Такие два факторы назвал врач-инфекционистВладимир Курпита в эфире одного из телеканалов, пишут "Факты".

"За последнюю неделю идет резкое повышение случаев. Мы видим, что это происходит на фоне двух факторов. Первое – растет количество тестирований, хорошо, но оно не выросло настолько, чтобы существенно влиять на статистику. Поэтому вторым фактором является естественный ход эпидемии, который заключается в том, что вирус продолжает циркулировать в нашей популяции", – пояснил медик.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 9 августа в Украине официально подтверждено 80 949 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1199 – выявлено за минувшие сутки. В то же время 8 августа сообщалось о 1489 новых случаях болезни – это стало четвертым подряд антирекордом по суточному приросту.