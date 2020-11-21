Инфекционист: локдаун в Украине нужно было ввести еще две недели назад, за промедление заплатим жизнями

В Украине локдаун надо было вводить еще две недели назад, за его промедление страна будет платить человеческими жизнями. А закон о штрафах за неношение масок может стать очередным "декоративным" документом, который не будет выполняться.

В Украине также сложилась ужасная ситуация с неконтролируемым применением антибиотиков, которая может привести к негативным последствиям. Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита.

– Вы поддержали идею введения полного локдауна в Украине. По вашему мнению, когда не поздно это еще сделать, когда ситуацию можно будет контролировать?

– Две недели назад. Реагировать надо было две недели назад.

– Сейчас говорят о том, что локдаун может быть введен в декабре, то есть фактически через две недели от сегодняшней даты. Это уже будет поздно?

– Условно говоря, никогда не поздно. Но здесь вопрос не в том, поздно или не поздно. Это вопрос того, какую цену мы заплатим за такие решения.

Например, сегодня умерло более 250 человек. У нас будут умирать по 200 человек в сутки. Посчитайте. Это и станет той ценой, которую мы заплатим.

За каждое решение кто-то будет платить – общество, министр, премьер, президент, каждый отдельный человек. Об этом идет речь.

– Итак, чем раньше мы введем локдаун, тем меньше людей умрет?

– Да.

– С чем вы связываете резкий рост смертности, который мы наблюдаем сегодня?

– Увеличивается общее количество больных. Продолжительность болезни составляет около 3 недель. В среднем летальные случаи наступают через 14-18 дней. То есть, если вы отмотаете назад от сегодняшнего дня 14-18 дней, вы увидите, что это связано с ростом, когда у нас начали выявлять более 10 тысяч новых больных ежедневно. Это прогнозируемые цифры.

– Президент Зеленский подписал закон, предусматривающий штрафы за неношение или неправильное ношение защитных масок. Нам поможет это мероприятие?

– Это тоже надо было делать на вчера. Но главный вопрос, чтобы этот закон не стал очередным декоративным документом. Кто будет штрафовать, каким образом штрафовать?

У нас есть много очень хороших постановлений, но они сейчас не реализованы. К сожалению, это популистская политика, приводящая к таким последствиям.

– Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал: "Отдаленные последствия пандемии для системы здравоохранения будут ужасны. Антибиотикорезистентность – следствие неконтролируемого употребления антибиотиков сейчас. Онкология, сердечно-сосудистые – потеря сегодняшней диагностики из-за перегрузки системы здравоохранения". Вы согласны с такими оценками?

– Абсолютно. Решение МОЗ о прекращении плановых госпитализаций означает, что люди, которые должны проходить обследования, которые имеют какие-то хронические заболевания, их пропускают. Таким образом, эти проблемы накапливаются.

Например, человек нуждается в обследовании из-за какого-то новообразования или болей, он вовремя не обратился к врачу, он пришел после ковида. Условно говоря, через 6 месяцев рак второй стадии перешел в рак четвертой стадии.

Таким образом, на лечение надо будет потратить гораздо больше ресурса, чем сейчас.

Так же, как и вовремя диагностированный сахарный диабет, который имеет осложнения в виде нарушения остроты зрения и так далее. Или несвоевременно диагностированная банальная гипертоническая болезнь, которую должен диагностировать врач первички. Но врач первички сейчас бегает по ковидним больным, потому что на него это повесили.

Это значит, что через три месяца этого человека уже не от ковида, а от гипертонического криза может хватануть инсульт. Это нагрузка на семью, нагрузка на систему здравоохранения, нагрузка на этого врача.

Эти риски очень велики и очень высоки. И это не последствие ковида.

Последствия ковида – это другая история, которую сейчас изучают. Есть разговоры, что он вызывает фиброз легких или влияет на развитие болезни Альцгеймера и тому подобное.

Конечно, с антибиотиками это ужас. Откровенно говоря, я в шоке, потому что люди приходят в больницы, самостоятельно приняв 2-3 антибиотика, не осознавая ни их взаимодействия, ни последствий приема. На фоне такой массовой продажи антибиотиков это приведет к тому, что нам придется выбрасывать из применения целые группы антибиотиков.

А в онкологии половина препаратов – это антибиотики.

– Почему выбрасывать? Что вы имели в виду?

– Потому что их нельзя будет применять, они не будут действовать.

– Почему? Потому что организм привыкает к ним?

– Нет, не потому, что организм привыкает. Основная проблема заключается в том, что, если антибиотики используются бесконтрольно, то есть неполная доза, неполноценный курс, смешивание, использование антибиотиков не по показаниям приводит к тому, что микробы, которые живут вокруг нас, пользуются этим и становятся нечувствительными к этим антибиотикам.

И в следующий раз, когда вы заражаетесь этим нечувствительным микробом, у вас антибиотики не срабатывают.

– Не считаете ли вы, что в этой ситуации следовало бы запретить свободную продажу определенных групп антибиотиков?

– Вообще все антибиотики. Уже давно говорили о необходимости введения хотя бы продажи антибиотиков по рецепту, чтобы можно было отслеживать эту ситуацию.

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