Инфекционист Галимский: с вакцинацией от COVID-19 в Украине будут большие проблемы

Применение вакцины от коронавируса в Украине может столкнуться с несколькими серьезными проблемами. Прежде всего, в стране нет оборудования, в котором можно было бы хранить и перевозить вакцину при температуре -70 градусов.

Есть основания предполагать, что иммунитет к коронавирусу у людей, которые перенесли его, может сохраняться больше 6 месяцев, и вакцинация для них может не понадобиться. Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский.

Приводим прямую речь медика.

Такие вакцины у нас никогда не применялись. Все поставляемые сейчас вакцины для плановых прививок имеют температурный режим хранения +2… 6 градусов. Абсолютное большинство вакцин, которые мы применяем, запрещено даже замораживать.

По предварительно обнародованной Pfizer и BioNTech информации, их вакцина в режиме +2…+6 градусов может находиться не более 5 суток, то есть непосредственно перед использованием. Все остальное время – при температуре -75…-80 градусов.

Такого оборудования, таких холодильников у нас нет: их нет ни на областных базах, ни тем более в поликлиниках на уровне семейных врачей. Там обычные бытовые холодильники с температурой в морозилке до -6…-12 градусов. В стационарных учреждениях есть холодильники для хранения плазмы крови, но и они выдают максимально -40 градусов. Промышленные рефрижераторы, которые возят мясо, тоже не дают более низкую температуру.

В регионах точно нигде нет холодильников с температурой -75 градусов. Что касается Киева, то я не слышал, чтобы и здесь были такие.

Поэтому первая проблема – решение вопроса логистики. Это же не только хранение вакцины при -75 градусах. Ее нужно еще и перевезти при такой температуре. То есть нужна спецтехника для транспортировки.

Как альтернативу для хранения компания-производитель предлагает использовать специальные контейнеры, которые нужно пополнять сухим льдом. Как известно, сухой лед – это твердый углекислый газ, который испаряется при -78,5 градусах, минуя жидкую фазу.

Такой вариант хранения также не дешев – потому что требуется постоянное пополнение запасов сухого льда, а для хранения нужны помещения с интенсивной вентиляцией. Таких в лечебных учреждениях у нас не предусмотрено. При использовании такой технологии хранения вакцины возникает риск обморожений и отравлений углекислым газом медперсонала, в том числе фатальных.

Я не делал специальные расчеты, но закупкой одной вакцины дело явно не обойдется.

Мне тяжело себе представить, как это будет организовано, но я представляю, как это должно быть организовано.

Теоретически медработники могут прививаться по месту работы, в больницах и поликлиниках. Пенсионеры из группы риска, наверное, будут прививаться по месту жительства у семейного врача в амбулатории.

Я очень надеюсь, что учителя также будут прививаться у семейного врача по месту жительства. Возможно, по какому-то специальному направлению.

Недавний соцопрос показал, что 40% граждан Украины скептически настроены, они не доверяют вакцинации.

Такое недоверие населения к вакцинации логично и ожидаемо, потому что для Украины на украинские государственные деньги ЮНИСЕФ закупает те же вакцины, как для Африки южнее Сахары. В Украину, например, поставляют устаревшую индийскую вакцину АКДС и другие вакцины от дифтерии и столбняка. Нигде в Западной Европе и в Северной Америке индийские вакцины не только не применяются – они даже не допущены на рынки Канады, США и стран ЕС.

Что касается вакцин от коронавируса производства Pfizer и BioNTech или Moderna, то я надеюсь, что, если они будут применяться в США и в Европе, вряд ли мы получим более низкое качество.

С учетом того, что значительная часть болеющих переносит инфекцию бессимптомно, можно прогнозировать, что через полгода значительная часть потенциальных "отказников" уже переболеет.

Неправильно говорить, что иммунитет к коронавирусу сохраняется до 6 месяцев. Столько определяются в крови антитела после перенесенного заболевания. Но иммунитет к вирусным заболеваниям обусловлен не только уровнем антител, но и специфически активированными лимфоцитами, "клеточным иммунитетом".

Сколько сохраняются они, мне трудно сказать. Могут годами, могут десятилетиями. COVID-19 – инфекция новая, малоизученная. Но я надеюсь, что у большинства переболевших и привитых, по крайней мере, несколько лет иммунитет сохраняться будет. Хотя уже сейчас есть сообщения о повторно заболевших.

Есть достоверный прогноз, что мы получим вакцину не в первых рядах.

Если процессом вакцинации будут продолжать руководить такие неспециалисты, которые руководят сегодня – я имею в виду профильного замминистра, – то, думаю, нас ждет не только отсутствие массовой вакцинации. Нас ждет крах этих 7,5 миллионов доз (такое количество доз вакцины планирует закупить правительство для групп риска. – Ред.). Я боюсь, что большинство из них вообще не будет использовано из-за отсутствия в голове руководителя идей и видения.

Я надеюсь, что мы относительно благополучно войдем в следующую осень. С учетом того, что много людей переболеет, кто-то привьется. К сентябрю 2021 года может быть сформирована определенная иммунная прослойка, которая погасит накал эпидемии.

Но только, если сбежавшие в Нидерландах норки с мутировавшим вирусом не разнесут новый вирус, от которого эта вакцина иммунитета не дает.