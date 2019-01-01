Иначе Путину конец: Ганапольский оценил вероятность вторжения России в Украину

Если Россия начнет войну с Украиной – это станет страшным концом как для всей РФ, так и для президента Владимира Путина.

Такое мнение выразил журналист Матвей Ганапольский в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, украинцев не стоит недооценивать.

"Если Россия в любом виде начнет сейчас новую войну с Украиной, это будет ее последняя война, Российской Федерации. Я подробностей не говорю. Я понимаю слухи, что в Украине нет армии – в Украине есть армия. Там нет вооружения? — в Украине есть вооружение", — сказал он.

Матвей Ганапольский Прямий

Как отметил Ганапольский, последствия для Кремля станут непоправимыми. "Это будет 1:10, 1:100 — самая страшная война в истории Российской Федерации. И это, конечно же, будет окончание президентства Путина", — подчеркнул журналист.

По его словам, такой войны ожидать не следует. "Если начнется – это будет для украинцев последняя сдача крови", — резюмировал Ганапольский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ганапольский рассказал о проблемах, которые грозят России после ухода Путина.

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