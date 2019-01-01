МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Иначе Путину конец: Ганапольский оценил вероятность вторжения России в Украину

1.4тЧитать материал на украинском

Если Россия начнет войну с Украиной – это станет страшным концом как для всей РФ, так и для президента Владимира Путина.

Такое мнение выразил журналист Матвей Ганапольский в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, украинцев не стоит недооценивать.

"Если Россия в любом виде начнет сейчас новую войну с Украиной, это будет ее последняя война, Российской Федерации. Я подробностей не говорю. Я понимаю слухи, что в Украине нет армии – в Украине есть армия. Там нет вооружения? — в Украине есть вооружение", — сказал он.

Новости
''Глупости Путина к этому ведут'': России предрекли распад из-за Крыма

Матвей Ганапольский

Матвей Ганапольский

Прямий

Как отметил Ганапольский, последствия для Кремля станут непоправимыми. "Это будет 1:10, 1:100 — самая страшная война в истории Российской Федерации. И это, конечно же, будет окончание президентства Путина", — подчеркнул журналист.

По его словам, такой войны ожидать не следует. "Если начнется – это будет для украинцев последняя сдача крови", — резюмировал Ганапольский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ганапольский рассказал о проблемах, которые грозят России после ухода Путина.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинМатвей Ганапольский
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
4
Смешно
5
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Гавнопольский, это мальчик - аутист.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги