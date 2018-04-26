#племяманкуртов

Безысходности пост. Безысходности, отвращения и ненависти.

Харьков не смог отстоять дом Гинзбурга - реестровый памятник архитектуры и жемчужину модерна вековой давности. Теперь, помимо лишнего мансардного этажа, там пробивают проем под окна и балконные двери.

Владелец новой квартиры - простой госслужащий, руководитель коммунального предприятия "Подземный город" (это КП, которое собирает мзду с лоточников в переходе метро). Обычный, ничем не примечательный чувак по фамилии Ганус, который умудрился похлопать х*ем по лбам всех-всех-всех, кто пытался предотвратить это безумие или хотя бы сделать вид.

Ганус натурально вставил всем: харьковчанам, общественникам, архитектурной тусовке, ГАСКу, главному архитектору области, профильному департаменту ОГА, харьковской прокуратуре, подававшей иск, и даже Міністерству культури України, которое дало заключение о несоответствии ведущихся работ допустимому реставрационному вмешательству.

Плевать. Что такое Министерство, ГАСК, ОГА или прокуратура в сравнении с простым, но настойчивым парнем, которому сначала захотелось лишний этаж, а потом (кстати суд даже не смог приостановить работы на время рассмотрения) - продырявить оконные проемы в брандмауэре дома (смотрите свежие фото, за них спасибо Сергей Бобок (Sergiy Bobok)).

Кстати, уверен: вас бы стошнило от тональности тех отписок и отговорок, которые прозвучали за этот период от ответственных товарищей из власти. Смесь бравурного "мы отстоим!", фальшивого "ой, а когда это они успели построиться?" и стыдливого "ну вы же понимаете...".

Нет. Не понимаем и не хотим понимать, почему армия чиновников, проедающая налоги, не может ничего сделать против простого, не из списка Форбс, пацана, захотевшего взять и изуродовать памятник культурного наследия в самом центре города. Наверное, это очень могучий пацан, если он сумел обойти сонмы контролирующих структур и в насмешку над всеми навертеть дыр в реестровом здании.

Я, наблюдавший за стараниями общественников, могу утверждать, что они стучались всюду, где только можно. Ноль. пустота. отказы даже прислать своих представителей на суд. Равнодушие, залитое под завязку баблом или договорняками. Обращаться больше не к кому. Им всем плевать. Манкурты, пустоглазые чиновничьи портфельчики с кармашками, саранча, сжирающая все на своем пути.

Я хотел было вспомнить, что есть такая штука как политическая воля. Это когда местный руководитель, в обход своей компетенции, пишет например обращение к президенту Петру Порошенко - дескать, господин президент, не могу повлиять на ситуацию в рамках своих полномочий, но прошу вмешаться, потому что сердце болит.

Но видимо не болит.

Поэтому тегнул здесь страницу Президента Украины: может, заметят его сммщики, включат этот пост в обзорную записку по масс-медиа; может, кто из советников наклонится к светлейшему плечу и шепнет "Петр Алексеич, там в Харькове какой-то непотриб творится, может взглянете?"; может грохнет кулак по столу "каак допустили? кто подпись ставил? какой ГАСК решение выдавал?" и прикрутят тестикулы простому парню из сборщиков податей с метрополитеновских торговцев...

А может и нет.

И останется этот дом висеть чертовым проклятьем над всеми равнодушными и пустоглазыми, стирающими историческую память собственного города.