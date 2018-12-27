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''Иисус уе**л бы по куполу'': Россию уличили во лжи о ''миролюбивом'' патриархе Кирилле

1.7тЧитать материал на украинском

Российские пропагандисты в эфирах своих шоу лгут о "миролюбивом" патриархе Кирилле.

С таким заявлением в своей юмористической программе "Вечер с Яниной Соколовой" выступила украинская ведущая (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"А может зря мы ополчились на Московский патриархат?! Ведь его воробейшество патриарх Кирилл такой замечательный, такой миролюбивый, просто образ Господний", – с иронией отметила Соколова.

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

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Она представила вырезку из пропагандистской телепрограммы РФ, где расхваливали главу РПЦ за то, что тот "молится за мир", а других слов из уст патриарха "никогда не услышите". Однако, Кирилл неоднократно говорил о войне. В частности, он призывал россиян "духовно и мысленно мобилизоваться". А конфликт в "соседней" Сирии называл "защитой отечества".

"Это участие наших людей в военных действиях. Покуда эта война носит оборонительный характер, она является справедливой", – говорил патриарх Кирилл.

"Если бы Иисус Иосифович услышал термин "справедливая война", он как бы взял его, и как уе**л по этому белому куполу. А потом заставил еще и вторую щеку подставить", – сказала Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова жестко ответила в ответ на заявление пропагандистов о том, что СБУ якобы записала всех священников УПЦ МП в агенты России в буклеты о террористической деятельности РФ в Украине.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Янина СоколоваПатриарх Кирилл
Место
Украина
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Соколова стопудово будет сакральной жертвой, её свои же и грохнут, а свалят всё на Москву ... уж сильно она высерается в своём шоу.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Воронов Евгений, ты тупой пидорг,, больше нет слов!
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
От Камчатки до мАсквы Взрывы сильные слышны... Это всполыхнули РуссоЖОПЫ, Их поджег Константинополь.
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