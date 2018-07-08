"Ихтамнеты" хотят признания": Портников резко прошелся по Путину

Среди российских военных понемногу усиливается недовольство позицией властей, которые скрывают их участие в гибридных войнах Кремля.

Журналист Виталий Портников считает, что гибридная война оказывается таковой не только для стран, против которых действует Кремль, но и для самих россиян - участников военных действий.

В своем блоге для "Радио Свобода" он прокомментировал требование к президенту РФ Владимиру Путину о легализации "Частных военных компаний" и их бойцов.

"На родине они оказываются без официального признания, без помощи, без реабилитации. Слова "нас там нет", которые обычно сопровождают любое обвинение российской стороны в причастности к военным действиям, позволяют не замечать участников войн и даже преследовать их как уголовных преступников, если они отказываются воспринимать свою роль бойцов-невидимок", - пояснил журналист.

Он отметил, что русская общественная мысль, как правило, соглашается с таким подходом власти.

"Вспомним, что в первые месяцы войны в Украине не было ни одной серьезной реакции на жертвы среди российских военных, а тех, кто пытался привлечь внимание общества к тому, что происходило, преследовали. Но недовольство безразличием власти понемногу усиливается в среде самих военных. Владимир Путин - не только президент, которому не очень интересны проблемы своих граждан, что доказывает его равнодушие к воздействию санкций и антисанкций на социальную стабильность. Он еще и главнокомандующий, которому, похоже, мало интересны судьбы собственных солдат", - пояснил Портников.

Журналист напомнил, что количество ЧВК в России только увеличивается, а "добровольцы" являются главным военным ресурсом Путина.

"Понятно, что "ихтамнеты" хотят признания самого факта своего существования от собственного государства. Но вряд ли они смогут на это рассчитывать. Им придется погибать и болеть в неизвестности, в то время как владельцы частных военных компаний будут получать ордена и зарабатывать деньги", - резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля российские ЧВК "Патриот", "ЧВК Вагнера", которые воевали в Сирии и на Донбассе, потребовали от главы РФ Владимира Путина предоставить им статус участников боевых действий.