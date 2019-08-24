Многие специалисты в области астрологии пробовали описать тенденции звездного влияния на развитие государства Украина, беря за ключевую дату провозглашение Независимости 24 августа 1991 года, место события Киев, время 18:00.

Я знаком со многими астрологическими системами: европейская астрология, зороастрийская астрология, индийская ведическая астрология Джиотишь, монгольская шаманская Зурхан, японская на основе синтоизма, и даже такие экзотические системы, как составление гороскопа по звездам запредельного мира, даже не учитывающий видимые на нашем, земном, небе звёзды в рамках Фен-Шуй и астрологии индейской цивилизации Майя.

Поэтому я стараюсь анализировать событие, исходя из информации разных школ астрологии, нахожу общие для всех тенденции, которые и принимаю к сведению.

Музей народной архитектуры и быта в Пирогово, иллюстрация http://lovelylife.in.ua

Большинство астрологических школ сходятся на том, что территория современной Украины находится под влиянием знака Тельца. Еще со времен древней трипольской культуры символом племен, ее населяющих, был бык. Другой страной под сильным влиянием Тельца считается, например, Швейцария.

Независимость была провозглашена в знаке Девы. Все специалисты сходны в том, что первые градусы Девы по влиянию почти идентичны влиянию Тельца. Поэтому общая тенденция развития территорий не изменилась.

Но есть одно положительное "но". В знаке Тельца в падении находится Уран (Уран обозначает процессы, в которые спонтанно вовлекаются большие массы людей, падение Урана обозначает, что такие процессы не всегда благоприятны).

А в первых градусах Девы, когда была провозглашена Независимость, Уран был в королевском градусе Козерога, хоть и ретроградный, а это значит, управляемый свыше. Это обозначает, что все массовые процессы рано или поздно обретают благоприятный исход.

Уран в Королевском градусе Козерога интересен еще и тем, что в гороскопе провозглашения Независимости асцендент события также находится в Козероге, что обозначает, что рано или поздно все события в жизни страны будут уравновешены, стабилизированы и приведут к всеобщему благу. И к большому росту благосостояния страны и людей.

Сверхдуша народа имеет характеристики знака Водолей, что обозначает огромное свободолюбие и экзотические, экстравагантные, неожиданные проявления.

Меркурий и Венера в соединении, хоть и ретроградные, это обозначает, что информационные и культурные события всегда неразрывно связаны.

Страна имеет покровительство Высших Сил и своих Ангелов-Хранителей (Юпитер во Льве), что обозначает наличие потенциала для развития целостности и умение самовосстанавливаться. То есть фактически страну невозможно уничтожить. Всегда есть Сила Духа.

Сатурн в соединении со звездой Альтаир, Нептун с Вегой, Белая Луна с Авиором, куспиды 5 и 9 домов с Альдебараном и Арктуром. Все это ангельские, благоприятные звезды. Единственное беспокойство вызывает Антарес, сердце Скорпиона, звезда катастроф на море на куспиде 11 дома, но это преодолимо.

Независимость провозглашена в 15 лунный день, на полнолуние. Полнолуние во всех древних культурах считалось временем, когда Высшие Силы слышат людей. Древние духовные учения считали полную Луну печатью на договоре между Богом и людьми (в библейские времена такой же печатью считали радугу). Хотя это один из дней Гекаты, в которые, как известно, могут произойти мощные неконтролируемые и неожиданные события, и энергетика этого дня много больше, чем других дней.

Украинская хата в Музее народной архитектуры и быта в Пирогово https://the-city.kiev.ua

Готовя этот материал, я связался со специалистом по китайской астрологии Ба Цзы, и попросил его сказать пару слов о гороскопе провозглашения Независимости. Кратко он ответил так. "Образовавшееся государство очень сильно, имеет большой потенциал. И духовный и материальный. Но есть влияние узла "Демон Разрушения", который выражается в том, что недобросовестные представители власти могут присвоить этот потенциал себе".

"Хотя и другие астрологические школы говорят о чем-то подобном и предсказывают сильный рост экономики на 2024 год, влияние этого узла - согласно Ба Цзы - сохранится до 2026 года, когда разрушительное влияние исчезнет. Есть также узел "Небесный Целитель", который обеспечивает сохранение и восстановление государства после любых, даже самых сильных потрясений. Гармония с потоком Неба, гармония с потоком Земли, присутствие сил всех пяти стихий".

Астрологический прогноз для Украины

Сентябрь 2019 года

События, вызывающие накал эмоций, много их будет сгенерировано и выплеснуто.

Октябрь 2019 года

Гармоничный месяц, будет достигнуто много новых договоренностей, будет много конструктивного сотрудничества.

Ноябрь 2019 года

В действиях политиков и поведении людей будет много легкомысленности, не всегда будут просчитаны результаты того или иного действия.

Декабрь 2019 года

Будет много инициатив в области хозяйственных дел, период чрезвычайно благоприятный для любых начинаний и реформ, особенно в сфере деятельности финансовых учреждений.

А вот январь 2020 года обещает быть непростым - из-за влияния кольцевого затмения Солнца 26 декабря и транзитного Солнца в соединении с Ураном в январе 2010 года.

О дальнейших влияниях мы расскажем нашим читателям ближе к Новому году.

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