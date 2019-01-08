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Идут лютые морозы: синоптик предупредила о похолодании в Украине

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В Украине 9 января холодная воздушная масса арктического происхождения охватит все области.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, ближайшей ночью столбики термометров опустятся до -8... -14 градусов.

По ее прогнозу, на севере, западе и в центре — до -12... -16 градусов, местами вероятно до -20 градусов.

Днем 9 января также ожидается холодная погода: -5...-11 градусов. Однако на западе местами холод ослабнет до -3... -6 градусов.

Идут лютые морозы: синоптик предупредила о похолодании в Украине

В южной части днем ожидается от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Снег выпадет в западных областях и на востоке Украины. На остальной территории — без существенных осадков.

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В Киеве ближайшей ночью -9... -13 градусов, днем 9 января -8... -10 градусов. На дорогах гололедица, без существенных осадков.

Диденко добавила, что 10 января в Украине потеплеет, кроме севера, а 11 января снова похолодает, кроме востока.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в связи с ухудшением погодных условий и обильными снегопадами осложнилась ситуация на дорогах в большинстве областей.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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