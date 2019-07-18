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Идет жара: синоптик уточнила прогноз по Украине

1.2т Читать материал на украинском

В пятницу, 19 июля, на территории Украины ожидается повышение температуры воздуха.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в большинстве областей прогнозируется +24... +28, на юге +26... +30, в западной части местами +23... +25 градусов.

Дожди, местами с грозами, наиболее вероятны в западных и северных областях. На юге, востоке и в центре будет сухая солнечная погода.

Жаркая погода

Жаркая погода

24 канал

Новости
Жара до +37° и дожди: появился детальный прогноз погоды на лето в Украине

В Киеве 19 июля вероятность дождя с грозой, потеплеет днем до +24... +26 градусов.

В течение субботы-воскресенья столбики термометров еще подскочат, в столице нагреет воздух до +26... +29 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Владимир Деркач дал неожиданный прогноз по Украине до конца июля.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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