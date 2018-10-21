''Хуже Киева или Харькова'': Ницой возмутил ''московский'' стиль общения на Буковине

Украинская писательница Лариса Ницой осталась недовольна службой такси в Черновцах, которая общалась с ней на русском языке.

"В голове сразу мысль, что это может быть оператор, который сидит не в Черновцах, а в Харькове, Днепре или Одессе, есть такое такси, которое работает на несколько городов", - написала она в своем Facebook.

Писательница привела диалог со службой такси (авторский стиль сохранен. - Ред.):

- Здравствуйтє, куда падавать машину? - Перепрошую, це чернівецьке таксі? Бо я телефоную в Чернівці. - Да, ето Чєрновци. - А чому ви зі мною розмовляєте московською? - А вам какая разніца?. - Для мене є різниця. Велика. - Добре, кажу українською. Вільної машини немає.

"Киевское такси мне уже год такого вопроса не задает", - подытожила она.

Случай вызвал бурную дискуссию: "Все города руссификованы - и Львов, и Черновцы, и Ивано-Франковск и Тернополь, не говоря уже о север, юг, центр и восток", "Приграничья "коммунистической тюрьмы" всегда заселялись НКВД-КГБшнимы элементами".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой посоветовала украинцам привлекать к уголовной ответственности тех, кто нарушает решение Конституционного суда об обязательности украинского языка в публичной сфере.