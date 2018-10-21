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''Хуже Киева или Харькова'': Ницой возмутил ''московский'' стиль общения на Буковине

37.4тЧитать материал на украинском

Украинская писательница Лариса Ницой осталась недовольна службой такси в Черновцах, которая общалась с ней на русском языке.

"В голове сразу мысль, что это может быть оператор, который сидит не в Черновцах, а в Харькове, Днепре или Одессе, есть такое такси, которое работает на несколько городов", - написала она в своем Facebook.

Писательница привела диалог со службой такси (авторский стиль сохранен. - Ред.):

- Здравствуйтє, куда падавать машину? - Перепрошую, це чернівецьке таксі? Бо я телефоную в Чернівці. - Да, ето Чєрновци. - А чому ви зі мною розмовляєте московською? - А вам какая разніца?. - Для мене є різниця. Велика. - Добре, кажу українською. Вільної машини немає.

"Киевское такси мне уже год такого вопроса не задает", - подытожила она.

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Случай вызвал бурную дискуссию: "Все города руссификованы - и Львов, и Черновцы, и Ивано-Франковск и Тернополь, не говоря уже о север, юг, центр и восток", "Приграничья "коммунистической тюрьмы" всегда заселялись НКВД-КГБшнимы элементами".

''Хуже Киева или Харькова'': Ницой возмутил ''московский'' стиль общения на Буковине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой посоветовала украинцам привлекать к уголовной ответственности тех, кто нарушает решение Конституционного суда об обязательности украинского языка в публичной сфере.

Персона
Лариса Ницой
Место
УкраинаЧерновцы
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Иванова Алина
Иванова Алина
В интернете прочитала : "Стала известна своими скандальными выступлениями против русского языка!!!" Человек больше ничего не умеет!!!
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Chornyy Rost
Chornyy Rost
Гагага все города русифицированы, зрада! Прикольно. А самое прикольное это предложение сажать за неисполнение решения суда об украинском языке в публичной сфере. Интересно, признают ли русский язык на законодательном уровне "языком окупанта"?
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Ивлев Павел
Ивлев Павел
та белиберда,что эти языком зовут,которую аж их презик освоить не может,по-русски спрашивает у свиты,как это будет на новоязе))
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