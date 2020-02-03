"Хотите купить их любовь?" Рева жестко высказался о жителях ОРДЛО

Для властей Украины попытки "купить любовь" жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей являются "тупиковым путем".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева, комментируя многочисленных дискуссии о необходимости "вернуть не только территории, но и жителей Донбасса".

"Вы хотите купить их любовь? Это абсолютно тупиковый путь. Убежден, что большинство проживающих на этой территории руководствуются тем принципом, который сформулировал Владимир Александрович Зеленский – "а какая разница?" – заявил экс-глава Минсоцполитики.

По его мнению, жители оккупированных территорий после смены власти "тут же станут украинцами".

"Сейчас там оккупационная власть, они подчиняются оккупационной. Кроме самых "упоротых" сепаратистов, которые воюют против Украины, да и то среди них много таких, которые это просто делают за деньги, и которые убегут, когда Украина туда вернется, основная масса населения точно так же переформатируется, как она переформатировалась под оккупантами", – уверен Рева.

meduza.io

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший министр социальной политики Андрей Рева заявил о невозможности выплаты пенсий на оккупированных территориях Донбасса.

Также Рева предупредил об угрозе вечного конфликта на Донбассе.

В свою очередь, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо выступил за возобновление выплаты украинских пенсий жителям ОРДЛО.

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