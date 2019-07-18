"Хотим жить, как раньше!" Жители оккупированного Донбасса оценили жест Украины: видео

Жители Станицы Луганской, где в конце июня состоялось разведение сил, надеются на восстановление мира и выразили благодарность украинской стороне.

Как передают "Новости Донбасса", для пересекающих линию разграничения людей недавно запустили бесплатный автобус, который курсирует от разрушенного моста до КПВВ и обратно.

Желающих поехать настолько много, что люди выстраиваются в очередь. Они ездят на подконтрольную Украине территорию для того, чтобы закупиться едой, лекарствами и одеждой, поскольку цены на оккупированных территориях значительно выше.

"Я очень рада! Спасибо вашему руководству. Хотим, чтобы это все прекратилось. Чтобы мир восстановили. Чтобы мы жили, как раньше, спокойно", - заявила жительница Луганска Марина.

"Надеюсь, жест доброй воли с украинской стороны приблизит наступление мира и какие-то ответные шаги со стороны оккупантов. Все люди ждут мира", - добавил глава Станично-Луганской РГА Юрий Золкин.

К Станице Луганской запустили автобус скриншот

К Станице Луганской запустили автобус скриншот

К Станице Луганской запустили автобус скриншот

Разрушенный мост в Станице Луганской скриншот

Разрушенный мост в Станице Луганской скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский после отвода сил пообещал построить мост в Станице Луганской.

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