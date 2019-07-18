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"Хотим жить, как раньше!" Жители оккупированного Донбасса оценили жест Украины: видео

16.7т Читать материал на украинском

Жители Станицы Луганской, где в конце июня состоялось разведение сил, надеются на восстановление мира и выразили благодарность украинской стороне.

Как передают "Новости Донбасса", для пересекающих линию разграничения людей недавно запустили бесплатный автобус, который курсирует от разрушенного моста до КПВВ и обратно.

Желающих поехать настолько много, что люди выстраиваются в очередь. Они ездят на подконтрольную Украине территорию для того, чтобы закупиться едой, лекарствами и одеждой, поскольку цены на оккупированных территориях значительно выше.

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"Я очень рада! Спасибо вашему руководству. Хотим, чтобы это все прекратилось. Чтобы мир восстановили. Чтобы мы жили, как раньше, спокойно", - заявила жительница Луганска Марина.

"Надеюсь, жест доброй воли с украинской стороны приблизит наступление мира и какие-то ответные шаги со стороны оккупантов. Все люди ждут мира", - добавил глава Станично-Луганской РГА Юрий Золкин.

К Станице Луганской запустили автобус

К Станице Луганской запустили автобус

скриншот

К Станице Луганской запустили автобус

К Станице Луганской запустили автобус

скриншот

К Станице Луганской запустили автобус

К Станице Луганской запустили автобус

скриншот

Разрушенный мост в Станице Луганской

Разрушенный мост в Станице Луганской

скриншот

Разрушенный мост в Станице Луганской

Разрушенный мост в Станице Луганской

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский после отвода сил пообещал построить мост в Станице Луганской.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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CARGO 100
CARGO 100
Рагули, как всегда о себе - "красавцы" ...
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Игорь Игорь
Игорь Игорь
Пусть люди ездят. Итак лиха хлебнули. А то что у некоторых в голове российская пропаганда, так её им туда ещё с 2004 года стали вталкивать. А может и раньше. Я ездил в те годы в командировки на Донбасс - всё удивлялся, откуда у них вся эта хрень про язык. В 70% украинских городов подавляющее большинство тогда говорили на русском. А донбасцам кто-то мешал))) Я всё думал - откуда у них эта тема?? А им видать ещё тогда из-под тишка её втюхивали.))
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
В смысле цены выше, разве республика не процвитает ? За что вы тогда сражались ? Чтобы у фашистов еду и лекарства закупать ?
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