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Уриэль Штерн
Уриэль Штерн
Общественный деятель, учредитель БФ "Квитна"Все статьи автора

Холокост: зло не ушло никуда, оно всегда у порога. Главное его не впустить!

Может ли повториться Холокост?

Даже нет сомнения:

Что было после Нюрнбергского Процесса.

- Саддам Хусейн применял химическое оружие против курдов.

- этнические чистки по всей бывшей Югославии и контрационные лагеря

- 1994 год убито 800 тыс из народа тутси в Руанде за 100 дней (всему миру пох)

- Насильственное извлечение органов у практикующих Фалуньгун в Китае продолжается по сей день. По некоторым оценкам убито 1,5 млн чел. (всем пох)

Новости
Холокост - это не о евреях. Это о людях и нелюдях

- Сирия применяет химоружие против оппозиции

- На наших глазах: зверства на Майдане, а затем в Донецке и Луганске.

Про постоянное упорство в уничтожении государства Израиля с 1948 года по сегодняшний день, даже банально писать.

Зло не ушло никуда - оно всегда у порога.

Главное его не впустить!

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Уриэль ШтернУриэль Штерн
Тег
Холокост
Источник
Источник:Facebook Уриэля Штерна
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