Может ли повториться Холокост?

Даже нет сомнения:

Что было после Нюрнбергского Процесса.

- Саддам Хусейн применял химическое оружие против курдов.

- этнические чистки по всей бывшей Югославии и контрационные лагеря

- 1994 год убито 800 тыс из народа тутси в Руанде за 100 дней (всему миру пох)

- Насильственное извлечение органов у практикующих Фалуньгун в Китае продолжается по сей день. По некоторым оценкам убито 1,5 млн чел. (всем пох)

- Сирия применяет химоружие против оппозиции

- На наших глазах: зверства на Майдане, а затем в Донецке и Луганске.

Про постоянное упорство в уничтожении государства Израиля с 1948 года по сегодняшний день, даже банально писать.

Зло не ушло никуда - оно всегда у порога.

Главное его не впустить!

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