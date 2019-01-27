Может ли повториться Холокост?
Даже нет сомнения:
Что было после Нюрнбергского Процесса.
- Саддам Хусейн применял химическое оружие против курдов.
- этнические чистки по всей бывшей Югославии и контрационные лагеря
- 1994 год убито 800 тыс из народа тутси в Руанде за 100 дней (всему миру пох)
- Насильственное извлечение органов у практикующих Фалуньгун в Китае продолжается по сей день. По некоторым оценкам убито 1,5 млн чел. (всем пох)
- Сирия применяет химоружие против оппозиции
- На наших глазах: зверства на Майдане, а затем в Донецке и Луганске.
Про постоянное упорство в уничтожении государства Израиля с 1948 года по сегодняшний день, даже банально писать.
Зло не ушло никуда - оно всегда у порога.
Главное его не впустить!
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