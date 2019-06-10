Химикаты попали в реку Рось: на Киевщине перекрыли воду

В Белой Церкви на Киевщине выключили центральное водоснабжение из-за масштабного загрязнения химикатами реки Рось.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин. "Комиссией ТЭБ и ЧС Белоцерковского района Киевской области было принято решение о прекращении работы водозабора с 23:00 9 июня. При необходимости будет осуществляться подвоз воды", – написал он.

В свою очередь Белоцерковский городской совет обнародовала карту с расположением общественных колодцев.

Новости В Запорожье во время движения из фуры выпали емкости с химикатами

Химикаты попали в реку Рось Иллюстрация

Спасатели же рекомендуют местным жителям воздержаться от купания, вылова рыбы и выпаивания скота в акватории Роси.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области 9 июня произошла авария – машина с тонной химически-опасного вещества "Нурал B" перевернулась в приток реки Рось.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал