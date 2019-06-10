ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Общество

Химикаты попали в реку Рось: на Киевщине перекрыли воду

954Читать материал на украинском

В Белой Церкви на Киевщине выключили центральное водоснабжение из-за масштабного загрязнения химикатами реки Рось.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин. "Комиссией ТЭБ и ЧС Белоцерковского района Киевской области было принято решение о прекращении работы водозабора с 23:00 9 июня. При необходимости будет осуществляться подвоз воды", – написал он.

В свою очередь Белоцерковский городской совет обнародовала карту с расположением общественных колодцев.

Новости
В Запорожье во время движения из фуры выпали емкости с химикатами

Химикаты попали в реку Рось

Химикаты попали в реку Рось

Иллюстрация

Спасатели же рекомендуют местным жителям воздержаться от купания, вылова рыбы и выпаивания скота в акватории Роси.

Химикаты попали в реку Рось: на Киевщине перекрыли воду

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области 9 июня произошла авария – машина с тонной химически-опасного вещества "Нурал B" перевернулась в приток реки Рось.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
1
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel