Харьковчанин набил себе на лбу татуировку "Кернес жив". Фото и видео 18+
Житель Харькова Евгений Ивашко набил себе на лбу татуировку с надписью "Кернес жив", посвященную умершему городскому главе Геннадию Кернесу.
Процесс ее нанесения, который занял около 40 минут, он записал и опубликовал Tik Tok (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
В соцсети это вызвало резко негативную реакцию. Пользователи посчитали, что это неадекватный поступок и когда парень узнает правду о Кернесе, то очень расстроится. В ответ он написал, что это его тело.
Ивашко удивился, почему люди так отреагировали: "Я не понимаю, почему столько много хейта".
(Внимание! На видео есть нецензурная лексика)
(Видео – Tik Tok Евгения Ивашко)
Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса из-за осложнений, вызванных коронавирусом, стало известно 17 декабря.
Тело Кернеса доставили в Харьков 21 декабря. В аэропорту его встречали журналисты и топ-чиновники. 22 числа его доставили в Благовещенский собор, где состоится отпевание.