Харьков вернул проспект Жукова: Вятрович резко отреагировал

Решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова является "абсолютно противозаконным".

"Мы будем обращаться к правоохранительным органам и к прокуратуре", – такое заявление OBOZREVATEL сделал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Памятник маршалу Жукову в Харькове Status Quo

Комментируя тот факт, что это решение поддержало большинство депутатов горсовета – 60 из 75, – историк заметил: "Понятно, что большинство депутатов заигрывают с определенной частью избирателей Украины, пытаются зарабатывать дешевые политические дивиденды, но это не освобождает их от ответственности за нарушение закона".

Как писал OBOZREVATEL, 19 июня на сессии Харьковского городского совета большинством голосов было принято решение о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова. На сессии также было проанонсировано восстановление поваленного активистами памятника Жукову.

Ранее в блоге OBOZREVATEL Владимир Вятрович заявил: памятник Жукову в Харькове должен быть демонтирован.

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