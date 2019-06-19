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Харьков вернул проспект Жукова: Вятрович резко отреагировал

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Решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова является "абсолютно противозаконным".

"Мы будем обращаться к правоохранительным органам и к прокуратуре", – такое заявление OBOZREVATEL сделал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Памятник маршалу Жукову в Харькове

Памятник маршалу Жукову в Харькове

Status Quo

Комментируя тот факт, что это решение поддержало большинство депутатов горсовета – 60 из 75, – историк заметил: "Понятно, что большинство депутатов заигрывают с определенной частью избирателей Украины, пытаются зарабатывать дешевые политические дивиденды, но это не освобождает их от ответственности за нарушение закона".

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Как писал OBOZREVATEL, 19 июня на сессии Харьковского городского совета большинством голосов было принято решение о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова. На сессии также было проанонсировано восстановление поваленного активистами памятника Жукову.

Ранее в блоге OBOZREVATEL Владимир Вятрович заявил: памятник Жукову в Харькове должен быть демонтирован.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивДекоммунизация в Украине
Персона
Владимир Вятрович
Место
УкраинаХарьков
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
,ему тоже наградную волыну замастырили..?
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Харьковский горсовет присвоил генерал-майору Григоренко звание маршала Жукова.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты, а вы дристали когда Красная армия вас тварей уничтожала уродов по всей Европе, почему аппеляцию ссали предъявить? Рассказать убийцы?)))
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Перепил Недо
Перепил Недо
Михайлов Андрей, ты это у кремлёвских нацистов спрашивай , это будет по адресу.
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