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18 марта • обновлено в 09:40
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В Киеве, Харькове, Одессе маршрутки забиты, люди без масок: как в Украине нарушают карантин. Обновляется

4.6т
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В среду, 18 марта, в украинских городах начали действовать строгие ограничения в общественном транспорте в связи с карантином, который введен из-за вспышки коронавируса. В Киеве, Харькове и Днепре закрыли метрополитен. Во всех населенных пунктах ввели запрет на пребывание более 10 человек в салоне транспортного средства. Однако ни решение Кабинета министров и городских властей, ни обращение президента Владимира Зеленского не смогли повлиять на людей – на дорогах с самого утра заметили массу нарушений.

Люди продолжили десятками набиваться в маршрутки, троллейбусы и трамваи. Ситуация ухудшилась даже в сравнении с привычным режимом, поскольку все пассажиры метро перекочевали в другие виды транспорта, все так же спеша на работу и по делам. Большинство без медицинских масок.

OBOZREVATEL подготовил для вас обзор происходящего в городах Украины, где с самого утра уже зафиксировали давку в транспорте (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В Киеве, Харькове, Одессе маршрутки забиты, люди без масок

В Киеве, Харькове, Одессе маршрутки забиты, люди без масок

Киев

В столице ограничение с треском провалилось. После закрытия метро люди искали любые пути добраться на работу.

В Киеве забиты маршрутки, люди – без масок

В Киеве забиты маршрутки, люди – без масок

Telegram-канал PavlovskyNEWS

В Киеве забиты маршрутки, люди – без масок

В Киеве забиты маршрутки, люди – без масок

Telegram-канал PavlovskyNEWS

В Киеве забиты маршрутки, люди – без масок

В Киеве забиты маршрутки, люди – без масок

В Киеве забиты маршрутки, люди – без масок

В Киеве забиты маршрутки, люди – без масок

Харьков

В соцсетях начали активно выставлять кадры нарушений – трамваи и троллейбусы были забиты, а на остановках даже в 5 утра было в разы больше людей, чем обычно.

В Харькове устроили давку в транспорте

В Харькове устроили давку в транспорте

Харьков 1654

В Харькове устроили давку в транспорте

В Харькове устроили давку в транспорте

В Харькове устроили давку в транспорте

В Харькове устроили давку в транспорте

В Харькове устроили давку в транспорте

В Харькове устроили давку в транспорте

В Харькове устроили давку в транспорте

В Харькове устроили давку в транспорте

Скриншот из видео

Одесса

В Одессе также нарушили запрет. Количество людей в транспорте не контролировали. На фото видно, что пассажиры даже вываливались из переполненных маршруток.

В Одессе маршрутки переполнены людьми

В Одессе маршрутки переполнены людьми

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве маршруты метро, которое закрыли, продублировали наземным транспортом.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Тег
карантин
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Ну так нерабы.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
А кто-то думал будет по-другому? На какой планете-то живут вообще? Масок нет, но обязан в маске - это как? "Молчать! Я вас спрашиваю!.."
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Livesey David
Livesey David
Россия скрывает "миллионы" заразившихся, но почему-то всё работает и магазины и кафе и транспорт; Украина "ничего не скрывает", всего-то 14 заразившихся, но уже всё закрыто, как в Италии, даже метро, странно не правда ли? ))
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