Грядут снегопады: украинцев предупредили о непогоде в первые дни зимы

В Украине со 2 декабря ожидается ухудшение погодных условий – снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 сантиметров.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В то же время в Карпатах ожидается до 20 сантиметров снежного покрова.

"Днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см. В Карпатах значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см (І уровень опасности, желтый)", – указали синоптики.

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В Укргидрометцентре добавили, что на западе, востоке, севере страны на дорогах ожидается гололедица.

"Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупредили синоптики.

Напомним, в Украине на выходных, 30 ноября и 1 декабря, ожидается мокрый снег, гололед, туман и сильный северо-западный ветер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз погоды на Новый год-2020. По данным синоптиков, снега, возможно, не будет.

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