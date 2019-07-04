Град, ураганы и смерчи: Украине пообещали погодный экстрим

Град, мощные ливни, ураганы и смерчи на территории Украины из года в год будут все более частыми и все более интенсивными.

Всему виной – процессы изменения климата, которые произошли за последние несколько десятилетий и предполагаются до конца текущего тысячелетия. Об этом OBOZREVATEL рассказала старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Ирина Трофимова.

Она пояснила, что подобные процессы происходят не только в Украине, но носят глобальный характер.

По словам Трофимовой, "ливни, грады, ураганы - естественные летние процессы в плане погоды, но за счет изменений климата интенсивность и частота этих естественных погодных явлений будет возрастать".

Ливень, иллюстрация https://kubnews.ru

"Например, ветер будет не средней скорости, а экстремальной", – пояснила она.

Эксперт добавила, что "наиболее неприятным" изменением климата являются "волны тепла", которые, в частности, наблюдались в Европе и в Украине в июне текущего года.

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Как писал OBOZREVATEL, 2 июля по нескольким регионам Украины пронесся мощный ураган, который сносил крыши, валил деревья, а град побил посевы. Как минимум, трое людей травмированы. Так, в Кривом Роге Днепропетровской области мощный ливень и ураган превратили город в настоящий "апокалипсис". Многие улицы затопило, ветер обрушил деревья и даже балконы.

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