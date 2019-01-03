''Готовьте дырочку'': РПЦ устроила скандал из-за поступка украинской таможни с Кириллом

Украинская таможня якобы не позволила переправить в страну тираж рождественского послания от главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

С таким заявлением выступил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда в своем Telegram-канале, утверждая, что ему об этом сообщили источники в Украине.

"Местная таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Кирилла, ранее отправленный из России для торжественного зачитывания по традиции на праздничном богослужении 7 января", — написал он.

Патриарх Кирилл

По словам Легойды, причиной стало "несоблюдение таможенных формальностей". Обвинения представителя РПЦ в адрес Украины не были подтверждены никакими другими ресурсами. В частности, нет информации об инциденте ни у пресс-службы пограничников, ни у других официальных украинских источников. Однако российские СМИ активно растиражировали утверждения Легойды.

"Но времена не те: можно и со смартфона зачитать. Ну а внимательные сотрудники украинской таможни пусть готовят дырочку для новой звездочки на погонах, раз она им важнее, чем Вифлеемская звезда", — возмутился представитель РПЦ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее патриарх Кирилл неожиданно назвал украинцев братьями и заговорил о спасении, выдвинув обвинения в адрес политиков.