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''Готовьте дырочку'': РПЦ устроила скандал из-за поступка украинской таможни с Кириллом

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Украинская таможня якобы не позволила переправить в страну тираж рождественского послания от главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

С таким заявлением выступил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда в своем Telegram-канале, утверждая, что ему об этом сообщили источники в Украине.

"Местная таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Кирилла, ранее отправленный из России для торжественного зачитывания по традиции на праздничном богослужении 7 января", — написал он.

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Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

По словам Легойды, причиной стало "несоблюдение таможенных формальностей". Обвинения представителя РПЦ в адрес Украины не были подтверждены никакими другими ресурсами. В частности, нет информации об инциденте ни у пресс-службы пограничников, ни у других официальных украинских источников. Однако российские СМИ активно растиражировали утверждения Легойды.

"Но времена не те: можно и со смартфона зачитать. Ну а внимательные сотрудники украинской таможни пусть готовят дырочку для новой звездочки на погонах, раз она им важнее, чем Вифлеемская звезда", — возмутился представитель РПЦ.

''Готовьте дырочку'': РПЦ устроила скандал из-за поступка украинской таможни с Кириллом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее патриарх Кирилл неожиданно назвал украинцев братьями и заговорил о спасении, выдвинув обвинения в адрес политиков.

Персона
Патриарх Кирилл
Место
Россия
Тег
РПЦ
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