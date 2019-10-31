Госпитальные будни. После 14 октября, проведывающих единицы. Отвод войск у ребят настроения нет и все конечно расстроены. Ребята много, спецназ, Айдар, десантура, танкисты, все собираются у нас в столовой и общаются.

У кого операции, кто-то выписывается, кто то приезжает, дни пролетают как обычно. Вчера я не была, но мальчики звонили целый день.

Сегодня с утра звонок" Ну і де ти? Учора тебе ждали всі, все з‘іли, коли будешь?" Прихожу, холодильник пустой, все что можно доели и даже крошки хлеба нет.

Улыбаюсь, мои хорошие, все кругом чисто, убрали. Петя стоит кушает колбасу и сыр. "Голодный? Ага. Подожди, сейчас еду привезу" Начали сходиться. Я принесла два ведерка картошечки и котлеток, в госпитале кормят, но здоровым мужикам, не хватает мяса и вкуснятина. Могут 5-6 палок колбасы съесть за день, холодно, аппетит, хочется кушать. Многие на дневном или с дороги, голодные, идут к нам. Сели и все съели. Тут смс, наши лежачие "Наташ, есть что-то вкусное?", у нас всегда все есть. Я приношу еду каждый день.

Заходит сестра раненого, смотрит, потом говорит, " Боже, у Вас так красиво, вкусно, столько ребят, хорошо, что есть волонтёры" Потом начинаются чаи, кофе, очень много конфет, все сладкоежки. Ну и конечно поговорить. Потом пришли с психиатрии "Наташ, нас 8 человек в палате, хочется перекусить", покушали, взяли с собой, так и день прошёл. Уходя, зашла к Сереже.. Он 3 месяц лежит на спине, ужасное ранение ног, все в крови, в железяках, а он как может держится. Двоих бойцов перевели из реанимации, жуткая авария, переломы, ссадины, один все время стонет от болей. Ещё тяжелый лежит после операции с ранением, на руках нет пальцев и глаза нет, но шутит и просит, чтобы не жалели.

Так проходят дни, годы идут, война продолжается. Что ребята говорят? То, что война не закончится, потому что оккупантам это не выгодно. Вот и все.

Наши потребности все те же, соки, вода, йогурты, колбаса, сыр, конфеты, кофе, чай, печенье. Ребят много, все быстро уходит. Вечером штурмовала супермаркет, все куплено, завтра новый день. Не нужно много, только необходимое. Мы находимся в отделении травматологии, столовая.

Карта для помощи 4627 0551 5008 4795 Приват и 4441 1144 4022 0109 Монобанк. Адрес госпиталя, Госпитальная 18

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