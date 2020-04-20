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20 апреля • обновлено в 19:43
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Марина Петик
Марина Петик
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Горят села и лес: когда закончится пожар на Житомирщине и кто в этом виноват

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В Житомирской области продолжают пылать леса. Несмотря на то, что большая часть очагов уже локализована, остается опасность возгорания из-за усиливающегося ветра. Полсотни человек остались без крова и нуждаются в помощи.

В то же время ученые говорят, что подобные пожары нас еще ждут впереди. Причина как изменение климата, так и бездумная деятельность человека.

Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Не хотели уходить и надеялись на Бога

Больше всего от огня в области пострадали села Магдин, Личманы, Нижняя и Верхняя Рудня.

Большая часть жителей тут – так называемые староверы. Люди, которые поселились в заброшенных домах недалеко от зоны отчуждения и ведут затворнический образ жизни. "У них нет ни телевидения, ни газет, они не знают, что происходит в Украине. Когда нужно было их эвакуировать, они не хотели. Искренне надеялись, что сейчас придет Господь Бог и спасет их. А в это время пламя уже вплотную подошло к их домам", – рассказывает пресс-секретарь главы Житомирской ОГА Юрий Мельник.

Все, что осталось от сел староверов

Все, что осталось от сел староверов

Facebook Денис Казанский

Все, что осталось от сел староверов

Все, что осталось от сел староверов

ЖЖ

Сейчас 53 человека погорельцев живут в Доме культуры Овручского района. Из них 25-30 человек – это староверы.

По словам Юрия Мельника, часть староверов уже вернулось на место пожарища. "Местом жительства это назвать нельзя, но они вернулись, чтобы возродить свою деятельность. Сказали: "Дайте нам велосипеды, молотки, ручки и прочее, мы сами будем все восстанавливать, больше нас не трогайте", – говорит Мельник.

Эти люди сейчас живут в местной церкви в Личманах. Им привозят одежду волонтеры. Сами погорельцы просят, чтобы им передали стройматериалы, бензопилу – они собираются восстанавливать свое жилье. Также им нужны семена картошки, чтобы посадить огороды, и инструменты – грабли, сапки.

Погорельцы просят помощи

Погорельцы просят помощи

Facebook Дария Горская

Погорельцы просят помощи

Погорельцы просят помощи

Facebook Дария Горская

Остальные погорельцы пока остаются в Доме культуры. Во вторник должна заседать комиссия, которая должна выделить средства на помощь в восстановлении жилья людей.

Бороться с огнем мешает ветер

По данным на понедельник, 20 апреля, в Житомирской области из 9 очагов пожара локализованы пять. Четыре очага остались в Овручском районе, как раз возле сел Магда, Личманы. Бороться с ними мешает сильный ветер, его порывы достигают 35-40 м/с.

К вечеру сила ветра может стать больше, и из-за порывов ветра могут возникнуть новые возгорания. В ГСЧС Житомирской области говорят, что готовы к этому.

"На этот раз Укргидрометцентр фиксировал сильные шквальные ветры, которых не было последние восемь лет. Ветер достигал 35 м/с, что способствовало быстрому распространению огня", – сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий.

Пепелище

Пепелище

ЖЖ

Сейчас в районе пожаров работают три самолета, которые сбрасывают тонны воды сверху. Также в тушении участвуют около 900 спасателей, лесников и нацгвардейцев.

Пока рассматривают несколько причин пожара на Житомирщине. Одна из них – поджог травы и мусора жителями сел. Вторая причина – ураганный ветер, который оборвал линии передач в некоторых местах, что тоже вызвало пожары. И также причиной таких масштабных пожаров может быть и глобальное потепление.

Как говорят экологи, в почве влаги всего 20-25%. "Из-за этого древесина очень сухая и очень быстро воспламеняется", – подчеркивают и в Житомирской ОГА.

Что говорят ученые

Грозят ли нам в дальнейшем подобные пожары? Эксперты говорят – да, если мы не опомнимся, то подобные пожары в Украине будут случаться все чаще.

По мнению биолога, главы общественной организации "Зеленый лист" Владислава Балинского, подобные пожары характерны для августа и начала осени, но никак не для весны.

Горят села и лес: когда закончится пожар на Житомирщине и кто в этом виноват

Facebook Rus Belkin

Горят села и лес: когда закончится пожар на Житомирщине и кто в этом виноват

ЖЖ

"Даже если речь идет по поджогах, чтобы они привели к таким серьезным последствиям, необходимо два условия. Первая – сухость. Дерн и древесина должны быть сухими. Второе – ветер. Без сильного ветра такого бы пожара не было. И в данном случае совпали два фактора", – говорит Балинский.

Биолог указывает на то, что главная причина такой ситуации – глобальное потепление и бездумное хозяйствование человека.

"Мы можем говорить о деградации наших лесов. Большая часть лесов высажена человеком, высаживались определенные породы. И некоторые виды деревьев начинают серьезно болеть, что приводит к сухостоям. Такие леса становятся более горючими", – говорит Балинский.

Кроме этого, наши сосновые леса очень зависят от климата, и в периоды засухи становятся пожароопасными. Кроме того, сухой климат просушивает подстилку в лесу, которая фактически по консистенции превращается в торф.

Что касается земледелия, то фермеры ради экономии горючего поджигают траву и теряют контроль над огнем, им наплевать, что выгорит защитная лесополоса, которая призвана в том числе и удерживать увлажненность почвы.

По словам Балинского, сейчас произошли и ветровые изменения. "Они связаны с изменением климата. Якобы метеорологи говорят, что полярный ветровой поток разорвался раньше времени, поэтому мы наблюдаем такие сильные ветра", – подчеркивает биолог.

Фактически, даже без поджогов в следствии климатических изменений и такой засушливой весны могут быть очаги значительного возгорания. И остановить этот процесс одними штрафами не удастся.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина
Теги
пожар лес эвакуация
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