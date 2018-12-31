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Геннадий Корбан
Геннадий Корбан
ПолитикВсе статьи автора

Горожанам Днепра, сильным и волевым, юным и взрослым - этот подарок

1.4т

Чтобы быть сильным, необязательно владеть титулом чемпиона мира по боксу.

Чтобы иметь талант - необязательно родиться в семье потомственных музыкантов или художников.

Чтобы влиять, вовсе не нужно иметь корочку, погоны или модные госномера на авто.

Чтобы стать центром инноваций, необязательно быть столицей, если речь идет о городе. Как и о личности: если ты хочешь добиться успеха, для этого не нужно родиться в Риме, Париже или Лондоне. В наше время родословная и состояние счета твоих родителей не значат ровным счетом ничего.

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Значима личность. Кто ты, куда ты стремишься и где твое место в этом мире, куда ты возвращаешься в минуты смуты и радости.

Для горожан Днепра, сильных и волевых, юных и взрослых, хочу подарить этот ролик о нашем чудесном городе, который заново отстраивается и меняется каждым из нас.

С наступащим!

P.S. Особая благодарность за производство видеоролика Kirill Timoshenko и GOODMEDIA

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Автор
Геннадий КорбанГеннадий Корбан
Тема
Реформы в Украине
Место
УкраинаДнепр
Тег
Днепр
Источник
Источник:Facebook Геннадий Корбан
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