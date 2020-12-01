Голубовскую госпитализировали с коронавирусом – СМИ

Врач-инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская заразилась коронавирусом (COVID-19).

Как говорится в сюжете ТСН, вечером, 29 ноября, ее госпитализировали в одну из частных клиник Киева. Отмечается, что врачи оценили ее состояние, как средней тяжести.

Отметим, что ранее Голубовская выступила за введение полного локдауна в Украине.

"Как это сделать экономически – это вопрос не ко мне, но полумеры ни к чему не приведут", – говорила врач.

По ее словам, каждые три месяца течение новой коронавирусной инфекции становится немного иным. Медик отметила, что в разные сезоны вирус ведет себя по-своему.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Ольга Голубовская опровергла неправдивую информацию про COVID-19 и дала украинцам советы, как защитить себя в период пандемии.