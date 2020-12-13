Голубовская: Коронавирус изменил картину, под "прицелом" люди до 30 лет

В Украине увеличивается количество "тяжелых" больных пациентов с коронавирусной инфекцией возрастом до 30 лет.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская. По ее словам, еще два месяца назад такой ситуации в стране не было.

Заболевание постоянно меняет клиническую картину и пока что в сторону утяжеления течения.

"Бывают относительно здоровые. Например, небольшая избыточная масса тела, бывает нет никаких видимых заболеваний. Многое зависит от нашей генетики, но вообще, развитие инфекционного заболевания зависит от дозы возбудителя, его вирулентности и реакции иммунитета на него. Это очень сложное взаимодействие", – отметила Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, если в январе 2021 года в Украине не будет введен жесткий карантин, то его придется экстренно вводить в феврале на фоне большого роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов,