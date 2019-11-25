Гололед и туман: в Украине объявили желтый уровень опасности

В Украине в понедельник, 25 ноября, объявили I уровень опасности, желтый. Причиной тому стал гололед и туман.

Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС. Водителям при этом советуют быть на дорогах максимально осторожными.

"По прогнозам Укргидрометцентра, утром 25 ноября в большинстве западных областей гололед, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

В Украине объявили желтый уровень опасности Лента

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 25 ноября, ожидается солнечная и морозная погода. В западных регионах страны прогнозируют густой туман.

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