Маленькие больницы умирают, а врачи голодают: чем обернулся для Украины второй этап медреформы

Второй этап медицинской реформы в Украине, не успев начаться, "сломался": медики недовольны зарплатами (некоторые до сих пор не получили выплаты за апрель), руководители больниц объявляют голодовки.

Власти утверждают, что вынуждены были остановить процесс.

Подробнее о том, что произошло с медреформой, в материале OBOZREVATEL.

Планировали, как лучше

С 1 апреля в Украине стартовал второй этап медицинской реформы. Он предполагал, что теперь больницы будут финансироваться по принципу "деньги идут за пациентом". То есть медучреждения должны получать деньги за пролеченных пациентов, а не за койко-места.

В результате более подготовленные больницы, где будет больше пациентов, могут получать больше денег, а там, где пациентов меньше, соответственно и финансирование будет меньше.

Медреформу в Украине остановили

Однако что-то пошло не так. В результате и президент Владимир Зеленский, и новый министр здравоохранения Максим Степанов заявили, что реформу срочно нужно менять.

На совместном брифинге Степанова и главы комитета по медицине ВР Михаила Радуцкого прозвучало, что медреформа не сулит ничего хорошего ни для медиков, ни для пациентов, а также грозит увольнением 50 тыс. медработников и закрытием 332 больниц.

И все из-за дефицита финансирования, пояснили власти. Теперь там решили искать деньги на медицину.

Голодовки и митинги

Свой протест против медреформы медики выражали по-разному. Так, в Днепропетровском областном реабилитационном центре объявила голодовку его руководитель Инесса Шевченко. Она уверяла что из-за реформы ее медики недополучат зарплату.

По ее словам, 70% больниц в стране недофинансированы, а значит, не могут выплатить зарплату сотрудникам.

Руководитель Глуховской городской больницы в Сумской области объявил голодовку, потому что его учреждение недофинансировали. Анатолий Кияшко заявил об этом в своем видеообращении. По его словам, его учреждение не смогло заключить договор с НСЗУ потому, что при подаче статистики произошла ошибка. В результате его больницу могут финансировать только в объеме одного квартала.

Медики 8-й больницы в Киеве вышли на протест Корреспондент

Медики больницы №8 в Киеве также выходили на митинг, потому что остались недовольны зарплатами – они получили на треть меньше. К тому же им не выплатили 300% надбавки за работу с коронавирусом. Оказалось, что они не входят в список тех, кому это положено.

Сложная ситуация и с психиатрическими больницами. Протестует киевское лечебное учреждение. Там до конца года вместо необходимых 120 млн грн предусмотрено только 69 млн. Из-за такого финансирования из 1500 сотрудников могут сократить 450 человек.

Медики Киевской психиатрической больницы вышли на протест Facebook Ольги Шевчук

Одни без денег, другие довольны

Глава Киевского профсоюза медиков Сергей Кубанский говорит, если медики столицы раньше из-за мэрских доплат получали почти на 40% зарплаты больше, чем в регионах, то за апрель многие оказались на голой тарифной ставке.

"Дело в том, что с началом реформы местная власть не может выплачивать эти надбавки, все финансирование идет через НСЗУ", – поясняет Кубанский.

Кроме этого, по его словам, тарифы на услуги слишком маленькие. "Представьте, 49 грн за прием. Да у ЛОРа, который должен на приеме промыть миндалины, лекарства дороже стоят", – иронизирует Кубанский.

Часть больниц в Киеве осталась довольна финансированием

В целом больницы Киева за апрель оказались недофинансированными на 10-80%. Некоторые психиатрические и кожвендиспансеры до сих пор за апрель не получили денег и не могут расплатиться с сотрудниками.

Правда, не все оказались недовольны вторым этапом медреформы. "Например, я не слышал возражений со стороны роддомов, видимо, их устроили тарифы на роды в 8 тысяч гривен. Также нет жалоб у Онкоцентра, у некоторых районных стационаров, диагностических центров. Грамотные руководители успели еще в марте оплатить ремонт лифта, другие счета. И в этом месяце им хватило денег. Но это не значит, что в дальнейшем их все будет устраивать", – поясняет Кубанский.

А вот городской консультационный центр, где находится лучшее медицинское оборудование, получил намного меньше денег.

Часть медиков до сих пор ждет зарплат за апрель

Умирают маленькие больницы

По словам основателя Украинского медицинского экспертного союза Дмитрия Подтуркина, проблема еще и в том, что во время карантина запрещены плановые операции и лечение.

"Раз плановое лечение сделали невозможным, то все неформальные поступления медикам, поступления в так называемые спецфонды, которые пополнялись за счет добровольных пожертвований – закончились", – говорит Подтуркин.

Также по его словам, оказалась неподготовленной система e-Helsi, которая не выдержала нагрузки. А ведь именно через нее должен реализовываться принцип деньги идут за пациентом. Туда в онлайн режиме должны вноситься все данные об услугах пациенту.

Электронная система оказалась неготова UBR

"В результате реформы умирают маленькие, малозагруженные больницы. Попробуйте сделать расширение медицинских услуг в районной больнице. Для этого нужно создать новое отделение, переучить специалистов, оптимизировать штат. Времени и денег на это просто не дали", – говорит Подтуркин.

Также большое количество медицинских услуг могут предоставлять только областные, городские больницы. Вдобавок сделали так называемые приоритетные услуги, которые оплачиваются почти по рыночному тарифу. Но оказывать их в сельских и районных больницах никто не сможет. В результате они должны закрыться.

"Но человек же не виноват, что родился в селе или маленьком городе; что в их районе нет средств построить больницу и купить оборудование, сделать больницу более эффективной. Государство должно было дать деньги и время на все это", – считает Подтуркин.

Маленькие больницы будут умирать РБК

Проблема и в том, что медреформа не пилотировалась. Единственный пилотный проект был отработан в Полтаве. "Полтавская область всегда славилась медициной. Потому что там местная власть имеет средства от добычи недр. Кроме того, Полтава всегда была полигоном для Мирового банка, Банка реконструкции и развития. Т. е. туда вливались грантовые деньги. Поэтому результат пилота, проведенного в хороших условиях, нельзя примерять на такие области, как Сумская или Черниговская", – подчеркивает Подтуркин.

Что касается тарифов, то эксперт считает: нужно было иметь политическую волю и сказать – раз у нас нет денег, то мы не можем оказывать медицинскую помощь всем и всего. В результате мы предоставляем помощь, но по мизерным тарифам.

"Чтобы исправить этот бардак, необходим переходный период, в течение которого нужно научить медиков и местные власти работать в новых условиях. Ничего не меняется, но в этот период больницы финансируются, как в 2019 году. За это они обязуются оказывать медицинские услуги всем, кто к ним обратится", – говорит Подтуркин.

Также он считает, что без обязательного медицинского страхования нам не обойтись: "Нам неоткуда взять деньги, поэтому нужны страховые платежи. Когда страховку оплачивает работодатель, сам работник и государство".

Вернемся к системе Семашко?

Александр Ябчанка, который работал в МОЗ при Ульяне Супрун и занимался реформами, считает, что провал реформы произошел из-за того, что власть не подготовилась к ней.

"Нужно было провести масштабную кампанию помощи в подготовке ко второму этапу реформы самих больниц и местной власти, которая является их собственниками. Далее – спланировать экономическую деятельность. Руководство медучреждения должно было разработать финансовый план на этот год. А местным органам следовало запланировать дофинансирование эффективной работы больницы. Этого не было сделано", – считает Ябчанка.

Он приводит цифры: 973 медучреждения в апреле получили денег больше, чем в прошлом году, 20 больниц получили на 10% меньше. У 181 учреждения дефицит в 10-30%, у 125 – меньше на 30-50%. И 261 больница получила средств меньше вполовину, по сравнению с прошлым годом.

"Это означает, что кто-то подготовился лучше, а кто-то хуже. Проблему монобольшинство видело, и у них были все инструменты, чтобы все исправить. Почему не заложили в этом году на медицину 5% от ВВП, как требует закон? Ныне говорят о 6%. А почему не о 8%? И откуда в сегодняшних условиях взять деньги без ущерба для других сфер", – удивляется Ябчанка.

Он высказывает опасение, что теперь власти просто заберут деньги у тех медучреждений, которые лучше подготовились и поэтому получили финансирование. "Если они просто дофинансируют отставшие медучреждения – это одно дело, просто нарушится принцип конкуренции. Но если они заберут деньги у тех, кто действительно работал, оптимизировался, закупал оборудование, нанимал специалистов, мы снова вернемся к советской системе Семашко", – подчеркивает Ябчанка.

Он считает, что сейчас власть руководствуется тем, что у них на носу местные выборы и им важно не потерять электорат. Отсюда и такие решения.

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