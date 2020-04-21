День смеха.
День смеха (он же согласно Википедии, и день дурака) отмечается в странах бывшего СССР, Европы и Северной Америки 1 апреля.
И тут мы, Украина, все-таки переломили традицию, вместе с декоммунизацией получив свой, отдельный день "смеха" - 21 апреля. И было бы неплохо, если бы дело ограничилось розыгрышем - мы (нас) вот так всю страну разыграли.
- Ребята, а мы можем договориться с Россией, и перестанут стрелять!
- Класс! А давайте!
- А мы еще и миротворцев туда введем. Порох же на войне зарабатывает - а мы введем!
- Супер! Вы нам еще зарплаты повысьте!
- А легко!
- Ура! И пенсии тоже?
- Да само собой!
- Что, и у барыги все отберете и поделите?
- Зуб даем!
- И посадите?
- Да!
- И повесите? Он же, барыга, нам жить нормально не дает. Только из-за него, заразы, у нас так денег мало.
- Посмотрим, что можно сделать.
- Тогда вообще зашибись. Мы за вас голосуем. Только за вас. Все наши 73%. Как за родных...
А за первые полгода, кажется, из казны исчезли миллиарды гривен. Куда исчезли? И откуда они там взялись, если ничего не было - все ведь в 2019-м досталось в "разрушенном состоянии"?
- Чтобы каждый учитель жил как президент...
- Чтобы каждый президент - как простой учитель...
- Ага...
- Чтобы инвестиции в Украину лились рекой...
И просто кто-то не знал, протягивая руки за булавой, что во время боевых действий к нам УЖЕ шли инвестиции. И что во время "разрухи" и разгула "барыг" у нас УЖЕ строились новые заводы. Да, и дорожный фонд (кстати, как он там сегодня поживает?) И денежка в местном бюджете на школу и садик (что-то о ней сегодня ничего не слышно). И аэропорты, ленточки перед которым перерезает тот, который просто присвоил себе чужую работу, потому что подошел срок сдачи в эксплуатацию.
- А армия?
- Что "армия"? Областные советы, возьмите себе военные части на баланс, кормить нечем, коронавирус же...
И то, что в самые тяжелые дни войны кормить армию было чем, а нагрузка была не менее слабая, чем этот вездесущий вирус, как-то уже не вспоминается.
Вот такой он, специфический, "высокоинтеллектуальный", украинский (!) день смеха. Хотя правильнее сказать все же - день дурака. Потому что в связке дурак-дилетант - не могло появиться иного результата, чем тот, который мы имеем.
А вообще, друзья, прорвемся. Иначе и быть не может.
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