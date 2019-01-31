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Главу НСТУ Аласанию внезапно отстранили от должности: что известно

2.1тЧитать материал на украинском

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно отстранил Зураба Аласанию с должности председателя правления Общественного вещания.

За данное решение проголосовали девять человек Набсовета. Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя Совета НСТУ Светлана Остапа.

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"Только Наблюдательный совет Общественным большинством голосов проголосовала за досрочное расторжение контракта с председателем правления ОАО НСТУ Зураб Аласания. Девять за, три против", – отметила она.

Зураб Аласания назначен председателем правления НСТУ в апреле 2017 года. До этого он был генеральным директором Национальной телекомпании Украины, пока в 2016 году не подал в отставку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственный концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отключил аналоговое вещание Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

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Персона
Зураб Аласания
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