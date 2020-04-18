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18 апреля • обновлено в 12:58
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Глава УПЦ МП Онуфрий заразился коронавирусом – СМИ

4.5т
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Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий и митрополит Антоний якобы заразились коронавирусом и были госпитализированы.

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Об этом 18 апреля сообщило издание "Религиозная правда" со ссылкой на свои источники в Киево-Печерской лавре. По данным СМИ, церковники проходили тесты на наличие инфекции тайно.

Митрополит Онуфрий

Митрополит Онуфрий

pravlife.org

"Митрополиты Онуфрий и Антоний проходили тест на коронавирус анонимно и были госпитализированы под чужим именем. Так поступили с целью обезопасить РПЦвУ от обвинений накануне Пасхи", – пишет издание.

Вечером 17 апреля, как отметили в РП, митрополит Антоний появился в программе "Свобода слова Савика Шустера". Церковник выступил в эфире через видеосвязь. Для этого он якобы покинул клинику и поехал в Киево-Печерскую лавру, чтобы принять участие в программе, о которой была договоренность заранее.

"Скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить Пасхальную литургию, поскольку для него пока самым важным вопросом остается собственное здоровье, а не репутации церкви", – сказал источник издания.

Митрополит Антоний

Митрополит Антоний

risu.org.ua

Добавим, накануне ректор Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископ Сильвестр подтвердил в Facebook, что заразился COVID-19. Он сообщил, что у него не было никаких признаков острого респираторного заболевания.

Епископ Сильвестр

Епископ Сильвестр

Фокус

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Автор
Дарья Дурова
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
лживый пасквиль.
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