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25 марта • обновлено в 23:40
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Глава Минздрава: коронавирус в Украине набирает скорость, число жертв будет расти

34.1т
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Коронавирус в Украине набирает скорость, поэтому число инфицированных и умерших будет увеличиваться.

С таким тревожным заявлением вечером в среду, 25 марта, выступил министр здравоохранения Илья Емец (чтобы посмотреть видео, досктрольте до конца страницы).

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"Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которые стремительно распространяются. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: число жертв будет расти", – заявил он.

По его словам, медицинская система Украины не готова к пандемии коронавируса, поэтому власть срочно должна пойти на более жесткие меры.

Илья Емец

Илья Емец

Минздрав

Публикуем полное обращение министра:

По опыту китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий. Первый – это профилактика, то есть не впустить вирус в страну. Европа и Украина не смогли этого сделать.

Второй – это локализация катастрофы. Это удалось сделать Китаю. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции, чего не удается в Европе. Третий столп борьбы – это госпитальный, или этап лечения. К сожалению, мы должны констатировать, что медицинская система Украины к нему не готова. По многим причинам.

За 21 день моей работы в должности министра нашей команде удалось восстановить вертикаль государственного санитарного врача, которая успешно существует в других странах.

Специалисты контроля за эпидемией, вместе с представителями полиции, пограничниками, мобильными бригадами скорой помощи и другими службами еще могут остановить тотальное распространение инфекции.

На третьем этапе я восстанавливаю клиническую вертикаль специалистов интенсивной терапии и реанимации. Эти специалисты в существующих очень тяжелых условиях могут уменьшить смертность от осложнений этой болезни.

Многие годы украинскую медицину разрушали и разрушили почти до основания. Я настаиваю на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействия коронавируса, в сочетании с другими службами. Мы еще можем снизить количество жертв. Если будем действовать решительно.

Несмотря на то, что наша страна уже вступила в усиленную стадию борьбы с коронавируса, некоторые намеренно создают препятствия в работе министерства. Преследуя свои личные мотивы, они ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч украинский. Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофической.

Я – кардиохирург. Сейчас организовываю борьбу с невидимым врагом – вирусом COVID-19. Терапевтические методы уже не спасут ситуации. Наш пациент – это вся Украина. Уже невозможно спасать жизни только масками и дезинфекторами. Надо действовать решительно хирургическими методами, как команда в операционной. Иначе жизнь не будут спасены.

Я пришел на должность, чтобы провести медицинскую реформу, ввести в Украине государственную страховую медицину, объединить разветвленную медицинскую систему, уменьшить количество чиновников в системе здравоохранения, вывести на уровень государства профессионалов-медиков, которых поддерживает власть.

Я уверен, что вся властная вертикаль поддерживает команду министра в ее нелегкой миссии. Только вместе мы сможем победить этого невидимого врага. Выполняйте все правила безопасности, заботьтесь друг о друге, и будьте здоровы.

Как писал OBOZREVATEL, вечером 25 марта Минздрав подтвердил 145 случаев заболевания COVID-19. Также накануне скончался пятый пациент. В среду вирус охватил ряд новых областей, болезнь обнаружили у еще 32 человек.

Также в Украине продлили карантин и режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля. Однако в Кабмине заявили, что сроки могут закончиться раньше, если распространение инфекции будет остановлено.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Илья Емец
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Комментарии
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Разумовская Лиза
Разумовская Лиза
ЭТОТ ИДИОТ ДОЛЖЕН БЫЛ ПРИНЯТЬ МЕРЫ А ОН ДУМАЛ КАК СВОИХ ЗАМОВ НА ХЛЕБНЫЕ МЕСТА НАЗНАЧИТЬ и ГОВОРИЛ ЧТО ВСЕ ПЕНСИОНЕРЫ УМРУТ !!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Чем он фиксирует, идиот этот? Кто и как статистику ведёт, если поликлиник и скорых нет?
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Выживут не только лишь все
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3
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