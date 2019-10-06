"Не хватает гимна СССР": гимназия на Буковине оскандалилась на празднике

Одна из гимназий города Хотин Черновицкой области устроила праздник в стиле 80-х годов, на котором звучали исключительно советские песни.

Соответствующим видео на своей странице в Facebook поделился блогер Дядько Євген. На кадрах слышно звучание саундтрека из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" – "Звенит январская вьюга" и песня группы "Мираж" "Музыка нас связала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Гимназия удивляет. Еще не хватает, чтобы гимн СССР играл", – возмутился автор поста, недоумевая, зачем современным детям навязывают то, чем жили в советское время.

Под роликом разгорелась бурная дискуссия, в ходе которой стали известны некоторые подробности скандального мероприятия в гимназии. Так, выяснилось, что инициаторами праздника якобы стали сами ученики 11 класса, которые решили так поздравить педагогов с их профессиональным праздником. Однако многие украинцы выразили недоумение в связи с тем, что учителя поддержали инициативу юного поколения по пропаганде советской эпохи.

"Это лютый треш. Вот кто такое там включает?", "У меня 80-е ассоциируются с Чернобыльской катастрофой и войной в Афганистане. Жаль, что во время российско-украинской войны мы празднуем то, что связано со временем пребывания Украины в московской зависимости. На украинских оккупированных территориях уже шестой год сплошное празднование в стиле 80-х", "Нет слов", "Ужас", "11 класс готовится к ЗНО по истории Украины! Программа включает 80-е", – пишут люди.

Праздник 80-х в гимназии Хотина Facebook Хотинских вестей

"Старшее поколение пусть помнит и слушает все, что захочет, – меньшему поколению этого не надо, а в школе тем более. Тем более я совсем не хочу слушать эту русскоязычную музыку, зачем у себя дома я ее слушал, потому что школа так решил?", "Хочу напомнить, что "фанаты" этих песен (носители "русского мира") уже убили более 13 тысяч украинских военных", "Я тоже понимаю учителей, юность которых сопровождали эти песни. Но какого черта включать эту музыку детям 21 века?", "Призраки из прошлого", – продолжают возмущаться в комментариях украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в 1-ой городской гимназии Черкасс учительница музыки стала фигурантом громкого скандала. Она заставляла учеников 4 класса петь советские песни "Катюша", "Синенький платочек" и "Вставай, страна огромная", а также показала пропагандистское видео с президентом России Владимиром Путиным.

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