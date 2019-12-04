Михайло Дорошенко родился во второй половине 16 ст. в семье украинского шляхтича. Даже приблизительной даты и места рождения, как ни странно, не зафиксировано.
Был храбрым, решительным человеком с необычайными способностями для полководческих действий. Еще во времена гетмана П.Сагайдачного завоевал авторитет в казацком войске. В известном походе на Москву осенью 1618 г., возглавляемым гетманом П.Сагайдачным, успешно руководил передовым отрядом в чине полковника. Это во время именно этой военной кампании создана известная украинская песня "Гей, долиною, гей, козаки йдуть", где о полковнике пелось "Попереду, попереду Дорошенко". Вместе с П.Сагайдачным в 1621 г. оборонял Хотин от турок, где гетман получил ранение, от которого впоследствии умер.
В 1623 г. впервые избирается гетманом, потом его снимают с должности и опять избирают в 1624 г. и опять снимают. Это было частью демократической казацкой традиции, когда лидера – гетмана избирали казаки на своем собрании по поводу важных дел. В конце 1625 г. опять избирается гетманом, которым был до своей смерти в 1628 г., когда погиб в тяжелом бою. Став в третий раз гетманом сумел договориться с поляками о расширении реестра казаков до 6 тысяч, хотя далеко не все желающие туда смогли попасть. Таким образом было создано реестровое казачество, которое М.Дорошенко разделил на шесть полков по тысячи в каждом : это были Белоцерковский, Каневский, Корсуньский, Переяславский, Чигиринский и Черкасский полки. Реестровые полки относились к верховому реестровому казачеству, тогда как Запорожская Сечь жила всегда обособленной своей жизнью и относилась к низовому казачеству.
Известно, что весной 1624 г. М.Дорошенко возглавил морской поход на столицу Османской империи. Согласитесь, очень дерзкое и опасное мероприятие против страны, которая держала в страхе всю Европу. На 80 чайках украинские казаки основательно потрепали нервы султану. Были сожжены околицы Стамбула, ограбили все склады с провиантом и направились назад к Днепру, а преследование османского флота закончилось ничем. Как результат, за пару месяцев М.Дорошенко с казаками уже на 150 чайках снова появляется в Стамбуле и уже начинает штурмовать главную крепость, которая едва отбила нападение запорожцев и реестровых казаков. Опять опустошив пригороды Стамбула, казаки вернулись домой. В декабре 1625 г. М.Дорошенко собрал флот уже в 300 чаек и снова двинулся на турок. Но казацкие выходки надоели султану, и он приказал особо подготовить флот к битве с М.Дорошенко. У выхода из Днепра в Черное море под Очаковым произошло масштабное морское сражение, но казаки прорвались в Черное море. При плохой погоде они оторвались от преследования и снова погромили несколько турецких портов. При возвращении казацких чаек к Днепру их снова поджидал огромный турецкий флот, но все тщетно. С боем М.Дорошенко пробился к лиману, а потом в гирло Днепра. Весной 1626 казацкие чайки решили "посетить" турецкие порты на черноморском побережье Кавказа. На этот раз казацкий флот был небольшим и пошел без М.Дорошенко.
Эта морская экспедиция провалилась. Под Поти турки основательно погромили казацкую флотилию. Гетман не возглавил поход, потому что был занят делами по отражению похода крымских татар в Украину, которых к этому подстрекал турецкий султан. Стамбул всегда умело маневрировал для отвлечения внимания казаков. Только они шли в морской поход, так сразу сушей отряд крымских татар отправляли на беззащитные украинские земли. Поэтому в походе в устье реки Риони М.Дорошенко не принимал участие, а татары, как и предполагалось, как часы, снова выступили походом. На этот раз дерзко пошли в направлении Киева. Поляки особо не собирались бороться с крымскими татарами, так как уже несколько лет воевали в Прибалтике, поэтому оборону украинской земли организовал лично М.Дорошенко. Под Белой Церковью сошлись два войска, где крымских татар и Буджацкую орду казаки разгромили полностью. После этого поражения турки срочно принялись укреплять свои крепости в низовьях Днепра. М.Дорошенко решил их разорить не дожидаясь, ибо они мешали свободному проходу чаек в Черное море. Весной 1628 г. М.Дорошенко захватывает турецкую крепость Аслан-Кермен, уничтожив весь гарнизон. Но вместо того, чтобы закрепиться в низовьях Днепра решает вмешаться в борьбу за престол Крымского ханства.
Победы казаков над, казалось, непобедимым войском турок спровоцировали крымского хана Шагин Гирея начать процесс постепенного отдаления от Порты. Для этого он втайне с М.Дорошенком достиг договоренностей о поддержке. Узнав об этом, турецкий султан смещает Шагин Гирея и на его место проталкивает хана Джанибека, тоже из рода Гиреев, который с войском Буджацкой орды окружил под Бахчисараем уже бывшего хана и его сторонников. И вот в этот критический момент гетман М.Дорошенко с небольшим отрядом казаков неожиданно входит в Крым и вызволяет хана Шагина. Джанибек вместе с союзниками начинает отходить к морю к турецкой крепости Кафа (Феодосия), где снова происходит сражение. Но в этот раз Шагин и Джанибек Гиреи неожиданно объединяются и ударяют по казакам М.Дорошенко. В тяжелейшей битве славный гетман погибает и его тело попадает в руки хана Джанибека, над которым тот надругался. Несмотря на предательство хана Шагина и смерть гетмана, казаки пробиваются через плотные ряды татар, отбив у них всю артиллерию, и с боями отступают с полуострова. Живым остался сын гетмана - Дорофей, который дослужился до чина полковника, а в 1633 г. даже избирался наказным гетманом. У самого Дорофея было три сына, которые тоже избирались гетманами – Андрей стал Паволочским полковником, а в 1674 г. был наказным гетманом; Григорий был Брацлавским полковником, а в 1668 г. тоже избирался наказным гетманом; и, конечно же, самый известный Петро Дорошенко – гетман всей Украины 1665-1675 гг.
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