Герой или нет? Выяснилось, что на самом деле думают украинцы о Бандере

Проводник ОУН-УПА Степан Бандера для большинства украинцев является героем и патриотом.

Об это свидетельствуют результаты опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 35 тысяч читателей. Отметим, что при этом многие респонденты также высказали негативное отношение к украинскому политическому деятелю.

Так, 44% опрошенных заявили, что Бандера — однозначно герой, который боролся за независимость Украины. Еще 19% не готовы его признать героем, но не отрицают, что он и вправду является выдающейся личностью.

Степан Бандера lviv1256.com

В то же время 27% заявили, что Бандера якобы "пособник нацистов" и таких, как он "стыдно чтить". Еще 5% считают его "коллаборационистом, который подыгрывал и вашим и нашим".

Остальные 5% опрошенных затруднились с ответом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января в Украине праздновали 110-летие со дня рождения Степана Бандеры. По этому поводу в Киеве пошел уникальный марш, вспомнили о проводнике ОУН-УПА даже на Донбассе.