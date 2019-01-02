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Герой или нет? Выяснилось, что на самом деле думают украинцы о Бандере

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Проводник ОУН-УПА Степан Бандера для большинства украинцев является героем и патриотом.

Об это свидетельствуют результаты опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 35 тысяч читателей. Отметим, что при этом многие респонденты также высказали негативное отношение к украинскому политическому деятелю.

Так, 44% опрошенных заявили, что Бандера — однозначно герой, который боролся за независимость Украины. Еще 19% не готовы его признать героем, но не отрицают, что он и вправду является выдающейся личностью.

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Степан Бандера

Степан Бандера

lviv1256.com

В то же время 27% заявили, что Бандера якобы "пособник нацистов" и таких, как он "стыдно чтить". Еще 5% считают его "коллаборационистом, который подыгрывал и вашим и нашим".

Остальные 5% опрошенных затруднились с ответом.

Герой или нет? Выяснилось, что на самом деле думают украинцы о Бандере

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января в Украине праздновали 110-летие со дня рождения Степана Бандеры. По этому поводу в Киеве пошел уникальный марш, вспомнили о проводнике ОУН-УПА даже на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Тема
Опросы Обозревателя
Персона
Степан Бандера
Место
Украина
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Судя по результатам, на Обозе пасётся 27% кацарылых, причём это быдло не подозревает, что РККА гораздо бОльшие пособники нацистов, про РОА и Донских СС-казачков вообще молчу, но казларылых правда не интересует, они боготворят Героев Кадыровых, резавших им бошки, но усераются при имени Бандеры, прошедшего концлагеря и борющегося против оккупантов Украины.
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