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7 июня • обновлено в 11:22
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Где в Украине больше всего больных коронавирусом: названы эпицентры

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За минувшие сутки, 6 июня, в Украине три региона стали лидерами по количеству новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19): Киев, Львовская и Черновицкая области.

Об этом на брифинге в воскресенье, 7 июня, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Во Львовской области зарегистрировали 68 новых случаев заражения, Черновицкой – 54, Киеве – 43", – сообщил глава Минздрава.

Напомним, что в Украине состоянием на утро 7 июня, официально подтверждено 26 999 случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Из них 485 было выявлено за минувшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня в Украине было официально подтверждено 26 514 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также Киев установил новый антирекорд: COVID-19 заразились еще 83 человека, в том числе 11 медиков.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 26 999.

    Вылечились: 12 054. Умерли: 788.

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