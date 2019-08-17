Где и когда в Украине похолодает больше всего: синоптики дали прогноз

В субботу, 17 августа, юго-восточная часть Украины останется в теплой воздушной массе, на остальной территории ожидается похолодание.

Как сообщает Укргидрометцентр, в восточных областях Украины ожидаются грозовые дожди, местами значительные дожди и шквалы 15-20 м/с.

В северных, большинстве центральных областей, ночью также в Приазовье и Крыму местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы; на остальной территории – без осадков.

Похолодание в Украине Иллюстрация

Ветер северо-западный (в восточных областях преимущественно южный), 5-10 м/с. Температура в южной и восточной части ночью 14-19°, днем 24-28°; на остальной территории ночью 9-14°, днем 18-23° (в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°).

В Киеве местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем около 20°.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца текущей недели самое сильное похолодание в Украине будет в западной части, где максимальная температура воздуха не превысит +23 градуса. Местами ожидается даже +14.

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