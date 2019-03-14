Начну? как во многих хороших фильмах - с конца. Вчера священник Храма Різдва Христова в Одессе, отец Виталий Сеник подал владыке Павлу заявление о своем выходе из Одесско - Балтской епархии. А теперь вернемся к началу начал.

17 лет тому назад отче Виталий был благословлен Патриархом Филаретом на служение в нашем Храме. Надо отметить, что когда этот Храм был передан киевскому патриархату, он существовал лишь на бумаге, потому что те развалины, в которые пришел наш Отче сложно было назвать храмом. И вот спустя 17 лет мы имеем потрясающий, вновь созданный Храм и мощную украинскую Громаду, которая являет собой сплоченный коллектив единомышленников, благотворителей и волонтеров, объединившихся вокруг своего отче Виталия - настоятеля нашего Храма и благочинного одесской епархии.

И все было хорошо -- венчались, крестили своих детей, помогали строить вместе с отче новые церкви и часовни и со всеми своими радостями и бедами приходили в Храм. Помню, как отче поздравлял нас всех с таким многострадальным и долгожданным Томосом. Как все молились о здравии Патриарха Филарета, чей человеческий многолетний подвиг и служение дали возможность украинской церкви обрести такую долгожданную независимость. Но не тут то было...Пришла беда, откуда не ждали.

Год назад в епархию приехал на служение владыка Павел. Громада приняла его с почтением и сразу решила пригласить нового владыку к диалогу, потому что накапливались хозяйственные и юридические вопросы, которые требовали обсуждения и решения. И вот тут началось. Владыка категорически не шел на диалог с Громадой. Ему было неинтересно наше мнение и он не воспринимал то, что по Уставу Громада принимает решение по многим важным вопросам. Его очень раздражал тот огромный уровень доверия и уважения, который имеет у Громады наш отец Виталий. И первое, что было сделано владыкой -- он отобрал у отче и совершенно незаконно назначил себя настоятелям Храма. Дальше - больше!

Он запретил в конце службы упоминать патриарха Филарета, объясняя это тем, что у нас теперь главный Епифаний и за него надо молиться. Естественно это вызвало протест у отца Виталия, который прошел тяжелый путь гонений на нашу церковь вместе с Патриархом и именно он, в те уже теперь давние времена был первым священников в одесской области, чей приход перешел в Киевский патриархат. Но свято место пусто не бывает и вокруг владыки стали кружить довольно сомнительные персонажи, подогревающие его такое далекое от духовности, страстное стремление к абсолютной единоличной власти.

Один из них в свое время за очень некрасивый моральный проступок был отстранен патриархом Филаретом от служения. Другой известен в Одессе как человеке, который от имени московского патриархата, захватывал наши церкви.Третий персонаж, вообще не понятно каким образом оказался возле владыки. Их объединяло несколько вещей - у всех была очень сомнительная репутация и огромная жажда закрепиться в епархиальном Храме, во что бы то ни стало. И конечно же у них на пути стоял наш отче,с которым договориться про какие либо мерзости и жульничество было просто невозможно.

Нам трудно судить, что сыграло решающую роль - то ли желание убрать священника, который является моральным авторитетом для своей Громады, то ли навязчивое желание разобраться с Громадой и незаконно изменив устав, стать единственным владельцем Храма и всех его материальных ценностей, но владыка не остановился и следующим своим указом он забрал у отче сан благочинного и отправил его служить в церковь села Радужное.

А дальше все очень жестко и гадко. Ибо не мог владыка не знать, что в этом селе вообще нет церкви и служить там негде.Честно говоря, когда я увидела видео, где наш отче служит в чистом поле, я была шокирована тем невероятным цинизмом, который исходил от поступка владыки.

А тем временем, в лучших советских традициях продолжались издаваться указы...Надо было быстро разобраться с Громадой, которую владыка пообещал поменять на новую и у которой потребовал документы на храм и отчета для ревизии за три года. Причем его совершенно не волновало, что он не имеет никакого юридического права это делать и что именно Громада жертвовала на содержание Храма.

Получив отказ, он пошел ва-банк и пригласил для решения своих вопросов титушек, которые придя на богослужение, перешли к открытым угрозам в отношении нашего отче и членов Громады. Понимая, что все идет к кровопролитию, Громада приняла решение закрыть Храм и отправила ключ от Храма с нашим обращением метрополиту Епифанию. Тогда титушки взломали замки и вошли в Храм. Громада, в свою очередь приняла решение не оставлять Храм на разграбление и дежурит там денно и нощно, подвергаясь открытым угрозам от откровенных бандитов, якобы защищающих владыку от наших действий.

Противостояние с угрозами и оскорблениями длится уже третьи сутки. Окрыленный своими перспективами, владыка подписал свой очередной указ, в котором он запретил носить отцу Виталию крест и рясу. В ответ на этот абсурд, отче подал заявление о выходе из Одесско - Балтской епархии. Киев молчит. Метрополия молчит. Позавчера наши представители завезли в Администрацию Президента заявление, в котором мы просим Президента вмешаться в конфликт и помочь Громаде отстоять свой Храм и священника, которому мы все верим и доверяем.

Глядя на всю эту безумно некрасивую историю, я думаю о том, что как оказалось Томос надо не только получить, ему еще надо соответствовать и похоже именно это и является самым трудным испытанием для всех нас. И еще, я молюсь о здравии нашего отца Виталия. Потому что знаю, что нет в мире ничего тяжелей, чем несправедливость. И думаю, что его судьба очень похожа на то, через что прошел наш Патриарх Филарет на пути к нашему духовному освобождению.

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