Фото фронтовой любимицы воинов ООС тронуло украинцев

В сети стал популярным пост о необычной любимице воинов ООС – овце, которая живет с защитниками прямо на передовой.

Его вместе с фото опубликовали на странице фонда "Повернись живим" в Facebook. На фотографии показано, как волонтер на позициях Героев кормит овцу буребродом с рук.

"Ничего особенного. Просто где-то под Донецком овца, которая живет у военных, ворует бутерброд у нашего Андрея Рымарука. На седьмом году войны кого мы только не встречали на фронте. Так, у одного из горных пехотинцев в 2015-м жил попугайчик, которого вместе с клеткой выбросили под Дебальцево. А еще военные нередко разводят хозяйство и не гнушаются, если есть условия, держать "куры, гуси, свиньи". Потому что война – это и быт, и добро, и героизм, и грязь одновременно", – говорится в посте о маленьких друзьях украинских воинов.

Овца живет с воинами на позициях под Донецком

Забавное фото тронуло украинцев, и они оставили под ним более 5500 лайков, почти 240 распространений и более 100 комментариев.

"Берегите себя! Вы лучшие!", "Потому что свою землю защищают хозяева своей земли. Кто прав, к тому и Бог преклонится, и каждая живая душа", "А еще бывают пчелы (заблудилась "матка", наскоро сбили улей, и за ротацию еще и мед был) и огурцы по краю блиндажа", "Отношение к животным – это настоящий тест на человечность. Кто-то выбрасывает своего попугайчика, а кто-то приютил чью-то овцу", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео с тремя совятами, которых воины Операции Объединенных сил спасли прямо на передовой. Защитники Украины нашли на земле троих птенцов сыча, которые выпали из гнезда после очередного обстрела противником позиций в Авдеевке.