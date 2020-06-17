МоваЯзык

Топ-темы:

Фото фронтовой любимицы воинов ООС тронуло украинцев

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
1,0 т.
Воин ВСУ

Воин ВСУ

В сети стал популярным пост о необычной любимице воинов ООС – овце, которая живет с защитниками прямо на передовой.

Его вместе с фото опубликовали на странице фонда "Повернись живим" в Facebook. На фотографии показано, как волонтер на позициях Героев кормит овцу буребродом с рук.

"Ничего особенного. Просто где-то под Донецком овца, которая живет у военных, ворует бутерброд у нашего Андрея Рымарука. На седьмом году войны кого мы только не встречали на фронте. Так, у одного из горных пехотинцев в 2015-м жил попугайчик, которого вместе с клеткой выбросили под Дебальцево. А еще военные нередко разводят хозяйство и не гнушаются, если есть условия, держать "куры, гуси, свиньи". Потому что война – это и быт, и добро, и героизм, и грязь одновременно", – говорится в посте о маленьких друзьях украинских воинов.

Овца живет с воинами на позициях под Донецком

Овца живет с воинами на позициях под Донецком

Забавное фото тронуло украинцев, и они оставили под ним более 5500 лайков, почти 240 распространений и более 100 комментариев.

"Берегите себя! Вы лучшие!", "Потому что свою землю защищают хозяева своей земли. Кто прав, к тому и Бог преклонится, и каждая живая душа", "А еще бывают пчелы (заблудилась "матка", наскоро сбили улей, и за ротацию еще и мед был) и огурцы по краю блиндажа", "Отношение к животным – это настоящий тест на человечность. Кто-то выбрасывает своего попугайчика, а кто-то приютил чью-то овцу", – пишут люди.

Фото фронтовой любимицы воинов ООС тронуло украинцев

Фото фронтовой любимицы воинов ООС тронуло украинцев

Фото фронтовой любимицы воинов ООС тронуло украинцев

Фото фронтовой любимицы воинов ООС тронуло украинцев

Фото фронтовой любимицы воинов ООС тронуло украинцев

Фото фронтовой любимицы воинов ООС тронуло украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео с тремя совятами, которых воины Операции Объединенных сил спасли прямо на передовой. Защитники Украины нашли на земле троих птенцов сыча, которые выпали из гнезда после очередного обстрела противником позиций в Авдеевке.

УкраинаВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеПовернись живимАндрей Рымарук
Поделиться в Facebook
  1. /Общество