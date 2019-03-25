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Филарет пообещал принять Онуфрия "как брата" в ПЦУ

1.1тЧитать материал на украинском

Патриарх Филарет заявил, что в случае, если глава церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий согласится войти в Единую автокефальную церковь, его примут там "как брата".

Патриарх назвал неправдой информацию о том, что патриарх РПЦ Алексий рассматривал возможность предоставить украинской церкви полную независимость, а его Грамота о самостоятельности в начале 90-х была лишь первым шагом, передает "Главком".

Филарет добавил, что никто не хотел давать Украине ни автокефалии, ни самостоятельности, независимости в управлении.

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"Но на Поместном соборе, который избирал патриарха московского, и на котором избрали не меня предстоятелем, а патриарха Алексия, я поставил вопрос, чтобы права украинского экзархата Украинской православной церкви были расширены. Потому что Михаил Горбачев тогда поднимал вопрос о расширении прав республик. Поскольку Украина как республика получала широкие права то, соответственно, я хотел, чтобы украинский экзархат имел больше прав. И тогда Собор вынес постановление, что УПЦ предоставляется право самостоятельности и независимости в управлении, но в составе Московского патриархата", — рассказал Филарет.

Филарет и Онуфрий

Филарет и Онуфрий

Радио Свобода

По его словам, именно ту Грамоту привозил потом в Киев патриарх Алексий и в Софийском соборе после литургии вручил ее Филарету.

"Это еще во времена СССР. А когда Союз распался и Украина объявила себя независимым государством, тогда я на Соборе украинской церкви поднял вопрос о полной независимости. И мы на Соборе 1-3 ноября 1991 года приняли такое решение", — подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Филарет жестко предупредил Россию о расплате, назвав супостатом, убивающим брата.

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Персоны
Митрополит ОнуфрийПатриарх Филарет
Место
Украина
Тег
ПЦУ
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Посмеяло...мразь предлагает принять в ряды мразей...
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Раскольник "патриарх" без патриархата продавший свою секту стамбульскому папе пытается ставить условия законному Предстоятелю УПЦ
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Дай БОЖЕ!!!!
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