Фигурантку дела Шеремета "Пуму" отпустили из СИЗО: первые подробности

Суд сменил меру пресечения Инне Грищенко ("Пума"), которая подозревается в организации покушения на бизнесмена из Ивано-Франковска, а также является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает "Страна" в Telegram. Так, суд принял решение назначить "Пуме" меру пресечения в виде домашнего ареста. Ранее, ей продлили содержание под стражей.

Отметим, что "Пуме" к настоящему времени подозрений по делу Шеремета не вручено.

Напомним, что ранее "Пума" заявила, что не была знакома с другими фигурантами дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве сотрудники МВД пришли с обысками к известному экс-добровольцу "Правого сектора" Грищенко ("Пуме") и ее мужу, участнику боев за ДАП Владиславу Грищенко ("Буче").

Печерский районный суд Киева 6 ноября принял решение по "Пуме". Ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Перед этим в Ивано-Франковске был арестован муж "Пумы". Его обвинили в покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

28 ноября Киевский апелляционный суд оставил под стражей "Пуму", подозреваемую в причастности к покушению на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области.

Правоохранители задержали организатора покушения на бизнесмена Михаила Чекурака, по делу о котором были задержаны АТОвци.

Также в начале ноября 2019 года появилась информация о том, что "Пума" и "Буча" могут быть причастны к убийству Павла Шеремета.

12 декабря на брифинге глава Национальной полиции Евгений Коваль официально заявил, что супруги Грищенко косвенно причастны к убийству журналиста.

Сама же "Пума" заявила, что не знала раньше других фигурантов дела об убийстве Шеремета.

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