Фанат Путина признал провал курортного сезона в Крыму

Крымский блогер и ярый фанат России Александр Горный признал, что турпоток в город Коктебель на оккупированном полуострове к концу сезона снизится.
Также он констатировал снижение платежеспособности отдыхающих. Об этом Горный сообщил на своей странице в Facebook.
"Коктебель 2019. Каким запомнится этот сезон, какие результаты и какие финансовые итоги сезона? Однозначно можно говорить о снижении турпотока и платежеспособности отдыхающих", – резюмировал блогер.
Кроме того, он выложил фото, на котором можно увидеть пляж Коктебеля с небольшим количеством людей.
Жители Крыма согласились со словами Александра Горного и констатировали тот факт, что большинство туристов едут в отпуск за границу.
Facebook Александра Горного
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия внезапно признала Крым Украиной. Соответствующее доказательство было опубликовано в сети.
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