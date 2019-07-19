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Фанат Путина признал провал курортного сезона в Крыму

4.7т Читать материал на украинском

Крымский блогер и ярый фанат России Александр Горный признал, что турпоток в город Коктебель на оккупированном полуострове к концу сезона снизится.

Также он констатировал снижение платежеспособности отдыхающих. Об этом Горный сообщил на своей странице в Facebook.

"Коктебель 2019. Каким запомнится этот сезон, какие результаты и какие финансовые итоги сезона? Однозначно можно говорить о снижении турпотока и платежеспособности отдыхающих", – резюмировал блогер.

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Кроме того, он выложил фото, на котором можно увидеть пляж Коктебеля с небольшим количеством людей.

Жители Крыма согласились со словами Александра Горного и констатировали тот факт, что большинство туристов едут в отпуск за границу.

Facebook Александра Горного

Facebook Александра Горного

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия внезапно признала Крым Украиной. Соответствующее доказательство было опубликовано в сети.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Анализ ситуации, достойный Обоза! "... турпоток в город Коктебель на оккупированном полуострове к концу сезона снизится..." Хочется продолжить: " а зимой туристов будет вообще мало!" ДБЛ, БЛД!
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Класс,,,туристов нет,,а у тех кого нет денег нет,а будет еще меньше (,,,,страна идиотов
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Сало Уронил
Сало Уронил
ха-ха вы видели этот поселок численностью 3000 человек обрабатывает 70000 человек ежедневно.куда больше.кто не в курсе это Планерское.
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